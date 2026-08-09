पाकिस्तान में माल और तेल ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जारी, औद्योगिक और एक्सपोर्ट सप्लाई चेन में आई रुकावट

इस्लामाबाद, 9 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान में माल ट्रांसपोर्टर और तेल टैंकरों की देशभर में हड़ताल से इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सप्लाई चेन पर असर पड़ रहा है। माल ढोने वाली 400,000 गाड़ियों ने सर्विस रोक दी है। पाकिस्तान सिर्फ वित्तीय संकट की वजह से ही नहीं, बल्कि नौकरियों, फ्यूल और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी मुश्किल में है।

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स्थानीय मीडिया ने सोमवार को बताया कि पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल और एक्सपोर्ट सप्लाई चेन में रुकावट आई है। सामान ट्रांसपोर्ट करने वालों और तेल टैंकरों ने पूरे देश में हड़ताल शुरू कर दी है। ऑपरेटरों ने वादा किया है कि जब तक समूह का नेतृत्व सोमवार को सरकार से बातचीत नहीं कर लेती, तब तक वे विरोध जारी रखेंगे।

पाकिस्तानी अखबार डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स अलायंस के चेयरमैन निसार हुसैन जाफरी ने कहा कि पूरे देश में उनकी हड़ताल जारी रहेगी, क्योंकि हमारी लीडरशिप सोमवार को पेट्रोलियम, ट्रांसपोर्ट और पोर्ट से जुड़े मंत्रियों से मिलने का इरादा रखती है।

उन्होंने कहा कि शनिवार से सोमवार को अधिकारियों के साथ मीटिंग तक 400,000 से ज्यादा सामान ले जाने वाली गाड़ियों की आवाजाही रोक दी गई है। जाफरी ने कहा कि माल ट्रांसपोर्टर कई मुद्दों को लेकर देश भर में हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें सरकार द्वारा हाल ही में लागू किया गया डेली फ्यूल प्राइस सिस्टम भी शामिल है।

दरअसल पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमत तय करने का तरीका बदल दिया है। पहले ईंधन की कीमतें साप्ताहिक या मासिक आधार पर तय होती थीं, लेकिन अब सरकार ने डेली फ्यूल प्राइस मैकेनिज्म लागू करने का फैसला किया है। ऐसा होने से अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव के अनुसार ईंधन की कीमतें रोज बदल सकती हैं।

जाफरी ने महीने के फ्यूल प्राइस सिस्टम को फिर से शुरू करने और ट्रांसपोर्टर्स पर विदहोल्डिंग टैक्स को 7 फीसदी से घटाकर 2 फीसदी करने की मांग की। उन्होंने कहा कि तेल कैरियर सर्विसेज पर 2 फीसदी विदहोल्डिंग टैक्स दे रहे हैं।

पाकिस्तान सरकार ने शुक्रवार को पेट्रोल और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) की कीमतें एक के बाद एक पाकिस्तानी रुपए (पीकेआर) 2.20 और 1.50 पीकेआर प्रति लीटर कम कर दीं। फ्यूल की बदली हुई कीमतें सोमवार तक लागू रहेंगी।

पाकिस्तान के एक और अखबार बिजनेस रिकॉर्डर ने बताया कि नए बदलाव के बाद पेट्रोल की कीमत 327.62 पीकेआर प्रति लीटर हो गई, जबकि एचएसडी की कीमत 380.86 पीकेआर प्रति लीटर हो गई।

डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, 17 जुलाई को पाकिस्तान के पेट्रोलियम मंत्री अली परवेज मलिक और सूचना मंत्री अत्ता तरार ने ऐलान किया कि पश्चिम एशिया में फिर से तनाव के बाद तेल की वैश्विक कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच फ्यूल की कीमतों में रोजाना बदलाव किया जाएगा।

उन्होंने यह भी कहा कि बदलते रेट ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (ओजीआरए) अपनी वेबसाइट पर पब्लिश करेगी। उन्होंने कहा कि ओजीआरए इंटरनेशनल मार्केट ट्रेंड के आधार पर रेगुलर तौर पर फ्यूल की कीमत तय करेगी। मार्च की शुरुआत से ही पाकिस्तान सरकार हर हफ्ते फ्यूल की कीमतें तय कर रही है।

--आईएएनएस

केके/वीसी