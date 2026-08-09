इस्लामाबाद, 9 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के लक्की मरवत जिले के सईदखेल इलाके में रविवार को हथियारबंद हमलावरों के हमले में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल हो गया। स्थानीय मीडिया ने पुलिस के हवाले से यह जानकारी दी।

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जिला पुलिस अधिकारी के प्रवक्ता कुदरतुल्लाह खान ने बताया कि पुलिसकर्मी इलाके में गश्त कर रहे थे, तभी सईदखेल कब्रिस्तान के पास हमलावरों ने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी।

दैनिक समाचार पत्र 'डॉन' की रिपोर्ट के अनुसार, मृत पुलिसकर्मी के शव और घायल पुलिसकर्मी को अस्पताल ले जाया गया। हमले के बाद पुलिस की बड़ी टीम मौके पर पहुंची और हमलावरों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया।

यह घटना ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान में सुरक्षा बलों और पुलिसकर्मियों पर हमलों की घटनाओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है। खास तौर पर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा जैसे सीमावर्ती प्रांतों में ऐसे हमले लगातार सामने आ रहे हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत की राजधानी कराची में अज्ञात हमलावरों की गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी।

पुलिस के अनुसार, जमाली ब्रिज के पास ड्यूटी के दौरान दो पुलिसकर्मियों पर हथियारबंद लोगों ने हमला कर दिया था। इसमें एक कांस्टेबल गंभीर रूप से घायल हो गया।

द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक, अस्पताल ले जाते समय उसने दम तोड़ दिया, जबकि उसका साथी इस हमले में सुरक्षित रहा।

इससे पहले दो अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले के कबाल पुलिस स्टेशन में हुए आत्मघाती बम विस्फोट में सात पुलिसकर्मियों समेत 17 लोगों की मौत हो गई थी।

पाकिस्तान के समा टीवी के अनुसार, इस हमले में घायल हुए 13 पुलिसकर्मियों का अस्पताल में इलाज चल रहा था।

डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह विस्फोट पुलिस स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास हुआ, जहां कबाल चौक में आयोजित एक सार्वजनिक प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग जमा थे।

स्वात जिले के पुलिस अधिकारी उमर खान ने बताया कि आत्मघाती हमलावर को जब पुलिसकर्मियों ने स्टेशन के प्रवेश द्वार पर रोकने की कोशिश की, तो उसने खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। उन्होंने कहा कि घटना के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी