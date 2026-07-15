पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में दर्दनाक हादसा, बाइक से टकराकर पलटी यात्री बस, चार की मौत

इस्लामाबाद, 15 जुलाई (आईएएनएस)। पाकिस्तान के पूर्वी पंजाब प्रांत में तेज रफ्तार ने चार लोगों की जान ले ली। मंगलवार को एक तेज रफ्तार यात्री बस मोटरसाइकिल से टकराने के बाद पलट गई। हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 अन्य घायल हो गए।

Read More

रेस्क्यू 1122 के एक प्रवक्ता के मुताबिक, यह हादसा शेखूपुरा जिले के मुरीदके इलाके में कला खताई रोड के पास हुआ। बस बाइक से टकराने के बाद चालक का नियंत्रण खो बैठी और पलट गई।

रेस्क्यू टीम तुरंत मौके पर पहुंची। घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद सरकारी अस्पताल भेजा गया। वहीं, छह अन्य घायल यात्रियों का इलाज मौके पर ही किया गया और उन्हें बाद में घर भेज दिया गया।

इससे पहले, तीन जुलाई को पाकिस्तान के दक्षिण-पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के शेरानी जिले में एक यात्री बस गहरी खाई में गिर गई थी। इस हादसे में कम से कम 40 लोगों की मौत हो गई थी, और आठ अन्य घायल हुए थे।

बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री के राजनीतिक और मीडिया मामलों के सहायक शाहिद रिंद ने बताया कि अस्पताल ले जाते समय और इलाज के दौरान कुछ और घायलों की मौत हो गई, जिससे मृतकों की संख्या बढ़ गई।

जिले के डिप्टी कमिश्नर हजरत वली काकर ने स‍िन्हुआ समाचार एजेंसी को बताया कि यह हादसा झोब-शेरानी हाईवे पर धाना सर इलाके में हुआ। यह जगह बलूचिस्तान के शेरानी जिले और उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान जिले की सीमा के पास है।

दोनों जिलों की पुलिस और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और महिलाओं और बच्चों सहित सभी मृतकों और घायलों को पास के अस्पतालों में पहुंचाया।

एक रेस्क्यू अधिकारी के अनुसार, हादसा पहाड़ी और मुश्किल इलाके में हुआ था, इसलिए बचाव टीमों को घटनास्थल तक पहुंचने में दो घंटे से भी ज्‍यादा समय लग गया।

इस बीच, सोमवार शाम पाकिस्तान के उत्तर-पश्चिमी खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के कोहाट जिले में भारी बारिश के कारण एक मकान गिर गया। इस हादसे में कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई और 14 अन्य घायल हो गए।

रेस्क्यू 1122 के एक अधिकारी ने सोमवार देर रात बताया कि मूसलाधार बारिश की वजह से जिले के लाची इलाके के मलगिन क्षेत्र में यह मकान ढह गया, जिससे 23 लोग मलबे के नीचे फंस गए।

कोहाट और पड़ोसी करक जिले की रेस्क्यू टीमों ने तुरंत अभियान चलाया। सभी लोगों को मलबे से बाहर निकालकर पास के अस्पताल पहुंचाया गया।

अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में छह महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं। उन्होंने आशंका जताई कि कुछ घायलों की हालत गंभीर होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ सकती है।

यह मकान उस समय गिरा जब पाकिस्तान के कई हिस्सों में लगातार मानसून की बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई जगह अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हुई है।

सोमवार को इससे पहले, प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (पीडीएमए) ने चेतावनी दी थी कि बांधों में लगातार बढ़ रहे पानी के कारण अगले दो दिनों में अतिरिक्त पानी छोड़ा जा सकता है।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी