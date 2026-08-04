पाकिस्तान के कराची में अज्ञात लोगों ने पुलिसकर्मी पर की सरेआम फायरिंग, एक की मौत

इस्लामाबाद, 4 अगस्त (आईएएनएस)। पाकिस्तान के सिंध प्रांत के कराची शहर में जमाली ब्रिज के पास अज्ञात हमलावरों ने पुलिसकर्मी पर फायरिंग की। स्थानीय मीडिया ने मंगलवार को बताया कि इस गोलीबारी में एक पुलिसकर्मी की मौत हो गई।
पुलिस के मुताबिक, जमाली ब्रिज के पास ड्यूटी कर रहे एक पुलिस कांस्टेबल और उसके साथी पर हथियारबंद लोगों ने गोलियां चलाईं, जिससे वह घायल हो गया। पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने मंगलवार को बताया कि अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई, जबकि उसके साथी को इस घटना में कोई चोट नहीं आई।
हमले के बाद, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और हमलावरों को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया।
यह घटना पाकिस्तान में, खासकर बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सीमावर्ती प्रांतों में कानून लागू करने वाले कर्मचारियों को निशाना बनाकर किए जा रहे हमलों में बढ़ोतरी के बीच हुई।
पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले के कबाल पुलिस स्टेशन पर 2 अगस्त को हुए आत्मघाती बम हमले में सात पुलिसवालों समेत 17 लोग मारे गए। पाकिस्तान के समा टीवी ने बताया कि पुलिस ने बताया कि 13 घायल पुलिसवालों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है।
पाकिस्तान के अखबार डॉन ने बताया कि यह घटना पुलिस स्टेशन के गेट के पास हुई, जहां सैकड़ों लोग कबाल चौक पर एक पब्लिक प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए थे।
स्वात डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर उमर खान ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर ने खुद को तब उड़ा लिया जब पुलिसवालों ने उसे स्टेशन के एंट्री गेट पर रोकने की कोशिश की। डीपीओ के अनुसार, सुरक्षा बल ने इलाके को घेर लिया और घटना की जांच शुरू कर दी।
अधिकारियों के अनुसार, 22 जुलाई को खैबर पख्तूनख्वा के अपर साउथ वजीरिस्तान जिले के सरवेकाई इलाके में एक पुलिसवाले पर अनजान हमलावरों ने गोली चला दी, जिसमें उसकी मौत हो गई।
डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया कि सरवेकाई पुलिस स्टेशन में तैनात पुलिस कांस्टेबल अपनी ऑफिशियल ड्यूटी पर जा रहा था, तभी मोले खान सराय इलाके में एक नाले के पास अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी। मेडिकल मदद पहुंचने से पहले ही उसने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया।
घटना के बाद, पुलिस और दूसरे पुलिस वाले मौके पर पहुंचे और सबूत इकट्ठा किए। अपराधियों को ढूंढने और गिरफ्तार करने के लिए सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि कई एंगल से जांच की जा रही है।
--आईएएनएस
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