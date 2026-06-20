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पेइचिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंच-2026 आयोजित

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 20, 2026, 11:45 AM
पेइचिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंच-2026 आयोजित

बीजिंग, 20 जून (आईएएनएस)। 32वें पेइचिंग अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले के दौरान हाल ही में 'मिलकर प्रकाशन के भविष्य का निर्माण' विषय पर आधारित पेइचिंग अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मंच- 2026 का आयोजन किया गया।

प्रकाशन, प्रौद्योगिकी और अन्य क्षेत्रों के चीन और विदेशों के विशेषज्ञों और विद्वानों ने 'राष्ट्रव्यापी पठन के लिए एक नया अध्याय', 'दर्शन और सामाजिक विज्ञान में चीनी अभिव्यक्ति और वैश्विक संवाद' और 'प्रकाशन उद्योग का एआई-संचालित प्रणालीगत परिवर्तन' जैसे विषयों पर चर्चा की।

उन्होंने वैश्विक प्रकाशन उद्योग के सामने मौजूद अवसरों और चुनौतियों का संयुक्त रूप से पता लगाया और प्रकाशन में पारस्परिक लाभ सहयोग के एक नए भविष्य की परिकल्पना की।

वर्तमान में, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित तकनीकी क्रांति प्रकाशन उद्योग को पूर्ण प्रक्रिया पुनर्गठन, पूर्ण तत्व सशक्तीकरण और पूर्ण प्रारूप उन्नयन की ओर अग्रसर कर रही है। भाग लेने वाले विशेषज्ञों और विद्वानों ने कहा कि प्रकाशन उद्योग को निष्क्रिय रूप से अनुकूलन करने के बजाय सक्रिय रूप से आकार देना चाहिए, प्रौद्योगिकी को सक्रिय रूप से अपनाना चाहिए, प्रतिभाओं के विकास को बढ़ावा देना चाहिए, कॉपीराइट संरक्षण को लगातार मजबूत करना चाहिए, एआई युग में कॉपीराइट शासन प्रणाली में सुधार करना चाहिए और एक खुला पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय आदान-प्रदान और सहयोग को निरंतर गहरा करना चाहिए।

उन्होंने पूरे उद्योग से एआई युग में उद्योग मानक, डेटा मानक बनाने और प्रकाशन अधिकारों की रक्षा के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया, ताकि एआई लहर में प्रकाशन जीवंत और प्रासंगिक बना रहे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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