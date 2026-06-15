पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे स्लोवाकिया, पारंपरिक रोटी और नमक से किया गया स्वागत

ब्रातिस्लावा, 15 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार (स्थानीय समयानुसार) को स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे। स्लोवाक के विदेश मंत्री जुराज ब्लानार ने ग्रैंड होटल रिवर पार्क में उनका स्वागत किया। पीएम मोदी का स्लोवाकिया के पारंपरिक तरीके से रोटी और नमक के साथ स्वागत किया गया।

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पीएम मोदी ने स्लोवाकिया पहुंचने के बाद कहा कि यह दौरा भारत-स्लोवाकिया के संबंधों को गहरा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका देती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि वह "स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और पीएम रॉबर्ट फिको के साथ प्रोडक्टिव मीटिंग्स का इंतजार कर रहे हैं।"

पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, "ब्रातिस्लावा पहुंच गया हूं। यह विज़िट भारत-स्लोवाकिया के रिश्तों को गहरा करने और सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका देती है। प्रेसिडेंट पेलेग्रिनी और प्राइम मिनिस्टर फिको के साथ प्रोडक्टिव मीटिंग्स का इंतज़ार कर रहा हूं।"

यहां ग्रैंड होटल रिवर पार्क पहुंचने पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लुक्निका एन्सेम्बल ने गर्मजोशी से स्वागत किया।

स्लोवाक संस्कृति के अनुसार, मेहमानों और खास लोगों का स्वागत रोटी और नमक की एक छोटी डिश से किया जाता है। रोटी खुशहाली को दिखाती है, जबकि नमक कीमत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक है।

स्लोवाकिया के मायजावा इलाके के प्रसिद्ध बच्चों के लोक समूह ने भी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य किया। इसके अलावा, प्रधानमंत्री के स्वागत में लुक्निका एन्सेम्बल ने वंदे मातरम पर भी एक खास प्रस्तुति दी। उन्होंने स्लोवाकियन म्यूजिकल ग्रुप, महादेव कीर्तन प्रोजेक्ट का एक स्पिरिचुअल परफॉर्मेंस भी देखा।

प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रातिस्लावा में भारतीय समुदाय के सदस्यों से भी मुलाकात की। भारतीय समुदाय के लोगों ने ग्रैंड होटल रिवर पार्क पहुंचने पर पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, "पीएम मोदी स्लोवाकिया पहुंच गए हैं। स्लोवाकिया की आजादी के बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा है, जो भारत-स्लोवाकिया संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। होटल पहुंचने पर, प्रधानमंत्री का स्वागत स्लोवाक रिपब्लिक के विदेश और यूरोपीय मामलों के मंत्री, जुराज ब्लानार ने किया और मेहमाननवाजी, सम्मान और सद्भावना की निशानी, रोटी और नमक से स्लोवाक तरीके से गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस दौरे से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और साझेदारी के नए रास्ते खुलेंगे।"

प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को यूरोपीय देश के दो दिन के आधिकारिक दौरे पर ब्रातिस्लावा पहुंचे और कहा कि यह दौरा भारत-स्लोवाकिया संबंधों को और गहरा करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का मौका देता है।

--आईएएनएस

केके/एएस