पीएम मोदी का ब्रातिस्लावा दौरा ऐतिहासिक, भारत और स्लोवाकिया ने अहम समझौतों पर किए हस्ताक्षर: विदेश मंत्रालय

ब्रातिस्लावा, 16 जून (आईएएनएस)। भारत और स्लोवाकिया के संबंधों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को स्लोवाक की राजधानी पहुंचे और दोनों देशों ने एक अहम रक्षा समझौते समेत कई डील पर हस्ताक्षर किया। विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा कि स्लोवाक पीएम रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर पीएम मोदी का पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्वागत किया गया।

Read More

विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा, “इस दौरे की अहमियत तब और बढ़ गई जब राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी ने प्रेसिडेंशियल पैलेस में भारतीय नेता को ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया। यह देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है और बहुत कम ही किसी विदेशी मेहमान को दिया गया है।”

उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने यह सम्मान दोनों देशों के लोगों को समर्पित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे न सिर्फ अपने लिए बल्कि भारत के 1.4 बिलियन लोगों और नई दिल्ली और ब्रातिस्लावा के बीच "दोस्ती के गहरे होते संबंधों" के लिए भी सम्मान बताया।

विदेश मंत्रालय ने कंफर्म किया कि यह पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने स्लोवाकिया का द्विपक्षीय दौरा किया है। विदेश सचिव (पश्चिम) सिबी जॉर्ज ने कहा, "आज भारत और स्लोवाकिया संबंधों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। स्लोवाकिया गणराज्य के प्रधान मंत्री रॉबर्ट फिको के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया की राजकीय यात्रा पर हैं। 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से यह किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा है।"

जॉर्ज ने कहा, "एक खास संकेत के तौर पर, राष्ट्रपति ने भारत-स्लोवाकिया संबंधों को बनाने में उनके खास योगदान के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्लोवाकिया का सबसे बड़ा सरकारी सम्मान, ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास दिया। उन्होंने यह अवॉर्ड भारत और स्लोवाकिया के लोगों को समर्पित किया, जिन्होंने इस साझेदारी को मजबूत करने में योगदान दिया है।"

दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को व्यापक साझेदारी तक बढ़ाने का फैसला किया, जो मध्य यूरोप के साथ नई दिल्ली के जुड़ाव में एक रणनीतिक बदलाव का संकेत है।

द्विपक्षीय व्यापार के अलावा, इन चर्चाओं का भू-राजनीतिक महत्व भी काफी था। सचिव जॉर्ज ने कंफर्म किया कि दोनों प्रधानमंत्रियों ने यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और पश्चिम एशिया की अस्थिर स्थिति सहित क्षेत्रीय और वैश्विक फ्लैशपॉइंट्स पर विस्तार में विचार साझा किए।

जॉर्ज ने कहा, "प्रधानमंत्रियों ने द्विपक्षीय संबंधों के पूरे स्पेक्ट्रम पर बात की और साथ ही आपसी फायदे के क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर भी विचार साझा किए, जिसमें यूक्रेन में चल रहा संघर्ष, पश्चिम एशिया की स्थिति, भारत-ईयू संबंध आदि शामिल हैं।"

अधिकारियों ने कंफर्म किया कि इस नई तेजी का एक बड़ा कारण हाल ही में हुआ भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) है, जिसे इस साल की शुरुआत में फाइनल किया गया था।

जॉर्ज ने कहा, "भारत-ईयू एफटीए, जो इस साल की शुरुआत में हुआ था, ने भारत और यूरोपीय संघ के बीच संबंधों में एक नई तेजी पैदा की है, जिसमें स्लोवाकिया भी शामिल है।"

इस दौरे से कई क्षेत्र में ठोस नतीजे मिले; दोनों देशों ने कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रक्षा तकनीक और औद्योगिक सहयोग में साझेदारी को बढ़ावा देने के लिए रक्षा सहयोग पर एक आशय पत्र भी शामिल है।

दूसरे खास समझौते में डिजिटल टेक्नोलॉजी और क्वांटम कम्युनिकेशन पर एक एमओयू, स्किल्ड भारतीय प्रोफेशनल्स के आने-जाने में मदद के लिए लेबर माइग्रेशन पर सहयोग का एक फ्रेमवर्क और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए ऑडियो-विजुअल क्रिएशन पर एक समझौता शामिल है।

एक अनूठी पहल के तहत, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी पहली चेयर स्थापित करने की घोषणा की, जिसे स्लोवाकिया के टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ कोसिसे में स्थापित किया जाएगा।

दोनों पक्षों ने आतंकवाद-रोधी सहयोग को मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्य समूह (जॉइंट वर्किंग ग्रुप) ऑन काउंटर-टेररिज्म गठित करने और लोगों के बीच संपर्क एवं आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए कांसुलर संवाद तंत्र स्थापित करने पर भी सहमति जताई।

--आईएएनएस

केके/एएस