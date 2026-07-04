पांडा के साथ चीन घूमें, चीन-अमेरिका युवाओं का मिलन

बीजिंग, 4 जुलाई (आईएएनएस)। हाल ही में, अमेरिका के वाशिंगटन से 20 से अधिक युवा चीन के सछ्वान प्रांत आए और "पांडा के साथ चीन घूमें" चीन-अमेरिका युवा आदान-प्रदान गतिविधि में भाग लिया।

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उन्होंने चीनी पांडा के साथ नजदीकी संपर्क किया, सछ्वान की गैर-विरासत संस्कृति और शहरी परिदृश्य का गहन अनुभव किया, और चलने-फिरने एवं संवाद के माध्यम से वास्तविक, त्रि-आयामी और जीवंत चीन को महसूस किया।

इस गतिविधि ने पांडा संस्कृति को कड़ी के रूप में इस्तेमाल करते हुए अमेरिकी युवाओं के लिए एक गहन सांस्कृतिक अनुभव कक्षा तैयार की। सभी ने स्वयं पांडा के लिए स्टीम्ड बन्स बनाए, चीनी शैली वाले पांडा कागजी पंखे पेंट किए, और पांडा शैडो पपेट लकड़ी की गुड़िया तराशी, गैर-विरासत हस्तशिल्प के व्यक्तिगत अनुभव में चीनी पारंपरिक कौशल की सूक्ष्मता और निपुणता को महसूस किया।

अमेरिका-चीन युवा छात्र आदान-प्रदान संघ के अध्यक्ष चो शुछी ने कहा कि युवाओं की समझ के लिए व्यक्तिगत अनुभव और आंखों देखी सबसे जरूरी है। अमेरिकी युवाओं को चीन आने, आमने-सामने संवाद करने, अंतरराष्ट्रीय मित्रता हासिल करने का अवसर मिला, यह शानदार अनुभव हमेशा युवाओं के दिल में रहेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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