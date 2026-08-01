ओमान की सीमा तट के पास ऑयल टैंकर में धमाका, चालक दल ने दी सूचना: यूकेएमटीओ

मस्कट, 1 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका- ईरान के बीच हवाई हमले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आसमान से लेकर समुद्र तक हलचल बढ़ी है। शनिवार को यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन्स (यूकेएमटीओ) ने जानकारी दी कि जबरदस्त धमाका ओमान की सीमा तट से करीब 21 नॉटिकल मील (करीब 39 किलोमीटर) उत्तर-पूर्व में हुआ।

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घटना के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। यूकेएमटीओ के मुताबिक, धमाका ओमान के खासाब से करीब हुई। चालक दल ने जहाज के बेहद करीब जोरदार धमाका और पानी का बड़ा गुबार उठने की सूचना दी।

फिलहाल जहाज को किसी नुकसान की खबर नहीं है। यूकेएमटीओ ने कहा है कि अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं और इलाके में मौजूद जहाजों को सावधानी से चलने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की सलाह दी गई है।

इससे पहले यूकेएमटीओ ने कहा था कि इस धमाके से इंजन रूम को नुकसान पहुंचा, जिससे जहाज "कंट्रोल से बाहर" हो गया, यानी उसे चलाना या दिशा बदलना मुश्किल हो गया। इसकी सूचना कोस्ट गार्ड फोर्स को दी गई। हालांकि इससे किसी के हताहत होने या पर्यावरण को नुकसान पहुंचने की कोई खबर नहीं है, जबकि इलाके में मौजूद दूसरे जहाजों को सावधानी से चलने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना देने की सलाह दी गई

दूसरी ओर, हूती विद्रोहियों ने दावा किया है कि लाल सागर में उन्होंने सऊदी अरब के आठ टैंकरों का रास्ता बदलने पर मजबूर किया। हूति प्रवक्ता याह्या सरी ने कहा कि यमनी समूह ने सऊदी अरब के आठ तेल टैंकरों को अपना रास्ता बदलने पर मजबूर किया है। सरी ने ये नहीं बताया कि ऐसा कब किया गया।

उन्होंने आगे कहा, "सशस्त्र बल इस बात की पुष्टि करते हैं कि वे सऊदी दुश्मन के खिलाफ घेराबंदी का अभियान जारी रखे हुए हैं और ईश्वर ने चाहा तो सशस्त्र बल उनके जहाजों तक वहां भी पहुंचेंगे, जहां तक ​​वे पहुंच सकते हैं।"

हूती विद्रोहियों ने 20 जुलाई को सऊदी अरब की समुद्री नाकेबंदी की घोषणा की थी और हाल ही में उन खबरों को खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि वे बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों पर शुल्क लगाएंगे।

--आईएएनएस

केआर/