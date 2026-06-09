ऑस्ट्रेलिया: टिम कुक ने पीएम अल्बनीज को किया फोन, बताया 'आपकी पॉलिसी से प्रभावित हैं एप्पल के नए सुरक्षा फीचर्स'

कैनबरा, 9 (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलिया दुनिया का ऐसा पहला देश है जिसने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए ऑनलाइन सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू कराया। एप्पल ने भी बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रख कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने इन नए फीचर्स की प्रेरणा ऑस्ट्रेलियाई सुरक्षा मॉडल को बताया है। उन्होंने प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को फोन कर इस बारे में बताया।

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अल्बनीज ने इसका खुलासा एक बयान जारी कर किया। उन्होंने कहा, "एप्पल के सीईओ टिम कुक ने उनसे फोन पर बात कर कंपनी द्वारा बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए लागू किए जा रहे नए उपायों के बारे में जानकारी दी।"

प्रधानमंत्री के अनुसार, टिम कुक ने बताया कि ये नए सुरक्षा फीचर्स आंशिक रूप से ऑस्ट्रेलिया की ओर से लागू किए गए दुनिया के सबसे सख्त सोशल मीडिया आयु प्रतिबंधों से प्रेरित हैं। इसके साथ ही एप्पल लगातार इस बात पर शोध कर रही है कि सोशल मीडिया का बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता है।

अल्बनीज ने इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया ऑनलाइन सुरक्षा के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका निभा रहा है और सरकार बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, " यह काम आसान नहीं था, लेकिन अब कई देश ऑस्ट्रेलियाई मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।"

उन्होंने यह भी बताया कि टिम कुक ने उन्हें अमेरिका यात्रा के दौरान एप्पल के मुख्यालय आने का निमंत्रण दिया है, ताकि वे नई तकनीक को करीब से देख सकें और बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के बेहतर तरीकों पर चर्चा कर सकें।

प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पूरी पहल ऑस्ट्रेलियाई अभिभावकों की मांग और प्रयासों से प्रेरित है। दावा किया, "अब तक 16 वर्ष से कम उम्र के 50 लाख से अधिक सोशल मीडिया खातों को या तो हटाया गया है, निष्क्रिय किया गया है या उन पर प्रतिबंध लगाए गए हैं।"

उन्होंने दोहराया कि सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करें, और सरकार इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगी। उनका कहना था कि बच्चों को सुरक्षित ऑनलाइन वातावरण देना अब केवल विकल्प नहीं बल्कि एक अनिवार्य जिम्मेदारी है।

--आईएएनएस

केआर/