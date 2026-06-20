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ऑस्ट्रेलिया में एच5एन1 स्ट्रेन वाले बर्ड फ्लू का पहला मामला मिला, सरकार ने तैयारी के लिए फंडिंग देने का किया वादा

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 20, 2026, 07:55 AM
ऑस्ट्रेलिया में एच5एन1 स्ट्रेन वाले बर्ड फ्लू का पहला मामला मिला, सरकार ने तैयारी के लिए फंडिंग देने का किया वादा

कैनबरा, 20 जून (आईएएनएस)। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पुष्टि की है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में पाए गए एक प्रवासी पक्षी में एवियन इन्फ्लूएंजा के जानलेवा एच5एन1 स्ट्रेन का पहला मामला मिला है।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, कृषि, मत्स्योद्योग और वन मंत्री जूली कॉलिन्स ने शनिवार को कैनबरा में मीडिया को बताया कि ऑस्ट्रेलियन सेंटर फॉर डिजीज प्रिपेयर्डनेस की टेस्टिंग से पुष्टि हुई है कि 14 जून को दक्षिणी डब्ल्यूए नेशनल पार्क में मिला एक ब्राउन स्कुआ एवियन इन्फ्लूएंजा के एच5एन1 स्ट्रेन से मर गया था।

यह ऑस्ट्रेलियाई मेनलैंड में अत्यधिक पैथोजेनिक स्ट्रेन का पहला कन्फर्म्ड केस है, जो 2020 से दुनिया भर में फैल गया है। इसकी वजह से लाखों पक्षियों और दूसरे जानवरों की मौत हो गई है।

गुरुवार को पास में ही एक दूसरा पक्षी, जायंट पेट्रेल, बीमार पाया गया और उसे क्वारंटीन कर दिया गया है।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने पहले एच5एन1 स्ट्रेन के संभावित आउटब्रेक की तैयारी के लिए 113 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर (79.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की फंडिंग देने का वादा किया था।

कोलिन्स ने शनिवार को कहा, "हमने देखा है कि विदेशों में क्या हुआ है और हमने उससे सीखा है।"

कोलिन्स के साथ बात करते हुए, ऑस्ट्रेलिया की मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी बेथ कुकसन ने ऑस्ट्रेलियाई लोगों से बीमार या मरे हुए पक्षियों के संपर्क में आने से बचने और पशु रोग आपातकालीन हेल्पलाइन पर रिपोर्ट करने की अपील की।

थ्रेटन्ड स्पीशीज कमिश्नर, फियोना फ्रेजर ने कहा कि अधिकारियों को कुछ ही दिनों में पता चल जाएगा कि यह स्ट्रेन ऑस्ट्रेलिया में किसी आबादी में फैल गया है या नहीं।

ऑस्ट्रेलिया पहले अकेला ऐसा महाद्वीप था जहां एच5एन1 बर्ड फ्लू स्ट्रेन नहीं मिला था। यह स्ट्रेन पोल्ट्री और जंगली पक्षियों की आबादी में तेजी से फैल सकता है। इस बीमारी से जुड़े इंसानों में मामले अब भी कम ही होते हैं।

बर्ड फ्लू का एच5एन1 स्ट्रेन पिछले साल अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया के दूर-दराज के इलाकों हर्ड और मैकडोनाल्ड आइलैंड्स में पाया गया था, जो दक्षिणी हिंद महासागर में हैं।

--आईएएनएस

केके/एएस