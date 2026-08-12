न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क मनाएगा ‘इंडियन इंडिपेंडेंस डे’, गवर्नर मिकी शेरिल और कैथी होचुल का ऐलान

न्यू जर्सी, 12 अगस्त (आईएएनएस)। अमेरिका के दो प्रमुख राज्य न्यू जर्सी और न्यूयॉर्क 15 अगस्त 2026 को ‘इंडियन इंडिपेंडेंस डे’ मनाएंगे। न्यू जर्सी की गवर्नर मिकी शेरिल और न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने इसका ऐलान किया। दोनों ने भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस को लेकर एक आधिकारिक उद्घोषणा जारी करते हुए भारत की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्यों और भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान को सम्मान दिया।

न्यू जर्सी के गवर्नर ने उद्घोषणा में कहा है कि 15 अगस्त 2026 भारत की स्वतंत्रता की 79वीं वर्षगांठ है। यह अवसर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत की करीब आठ दशकों की यात्रा तथा स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और प्रतिनिधि शासन के मूल्यों का उत्सव है।

गवर्नर ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान देने वाले अनगिनत लोगों के साहस, दूरदृष्टि और बलिदान को भी याद किया। उन्होंने कहा कि भारत का शांतिपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन दुनिया भर की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बना और न्याय, समानता तथा मानवीय गरिमा के सार्वभौमिक सिद्धांतों को मजबूत किया।

न्यू जर्सी में बसे भारतीय-अमेरिकी समुदाय की विशेष रूप से सराहना करते हुए आगे कहा गया है कि राज्य में रहने वाला भारतीय-अमेरिकी समुदाय समाज के लगभग हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, अनुसंधान, इंजीनियरिंग, कारोबार, सार्वजनिक सेवा, सेना, कला और सामुदायिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में भारतीय-अमेरिकियों की भूमिका को रेखांकित किया गया है।

गवर्नर शेरिल ने कहा कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय ने अपनी प्रतिभा, नवाचार, नेतृत्व और जनसेवा की भावना के जरिए न्यू जर्सी के सांस्कृतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा और नागरिक जीवन को समृद्ध किया है।

इसमें भारत और अमेरिका के बीच मजबूत होते संबंधों का भी उल्लेख किया गया। इसमें कहा गया कि दोनों देशों की दोस्ती लोकतांत्रिक संस्थाओं, कानून के शासन, नवाचार, आर्थिक अवसर और मौलिक स्वतंत्रताओं के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित है। शिक्षा, व्यापार, तकनीक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग को भी महत्वपूर्ण बताया गया।

गवर्नर ने कहा कि भारतीय स्वतंत्रता दिवस न्यू जर्सी के सभी लोगों के लिए भारत के इतिहास, उसकी दृढ़ता और उपलब्धियों को सम्मान देने तथा भारतीय-अमेरिकी समुदाय के योगदान को पहचानने का अवसर है।

उद्घोषणा में इस बात पर भी जोर दिया गया कि विविधता, आपसी सम्मान और नागरिक भागीदारी समुदायों और लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। साथ ही भारतीय-अमेरिकी समुदाय न्यू जर्सी के भविष्य को आकार देने में लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

वहीं, न्यूयॉर्क की गवर्नर ने भी भारत-अमेरिका के संबंधों, लोकतांत्रिक मूल्यों की प्रशंसा की है। उन्होंने भी अमेरिका को सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर सुदृढ़ करने में भारतीयों के योगदान को सराहा।

--आईएएनएस

केआर/