नेपाल में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बड़ी पहल, टाइगर सेंक्चुरी बनाने की योजना

काठमांडू, 5 जुलाई (आईएएनएस)। नेपाल के दक्षिणी जिले चितवन में देश का पहला टाइगर सैंक्चुअरी विकसित करने की योजना को आगे बढ़ा रहा है। इस पहल का उद्देश्य बचाए गए और मानव-बाघ संघर्ष से जुड़े 'समस्याग्रस्त बाघों' को प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराना है, साथ ही इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा देना है।

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समस्याग्रस्त बाघ वे होते हैं जो इंसानों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा पैदा करते हैं। ये अक्सर बूढ़े या घायल जानवर होते हैं जो अपने लिए शिकार नहीं कर पाते।

लगातार संरक्षण की कोशिशों की वजह से, नेपाल में बाघों की आबादी 2009 के 121 से लगभग तीन गुना बढ़कर 2022 में 355 हो गई। हालांकि, बाघों की बढ़ती आबादी के कारण इंसानों और बाघों के बीच टकराव भी तेजी से बढ़ रहा है। इसकी वजह से बाघ बचाव केंद्रों पर दबाव भी बढ़ा है।

इन चुनौतियों से निपटने के लिए, नेपाली सरकार 'समस्याग्रस्त बाघों' की बढ़ती संख्या को देखते हुए टाइगर सैंक्चुअरी बनाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही इस सुविधा को एक बड़े इको-टूरिज्म डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित कर रही है।

नेशनल पार्क्स एंड वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन विभाग के सीनियर इकोलॉजिस्ट हरि भद्र आचार्य ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया, "प्रस्तावित सैंक्चुअरी चितवन के देवनगर में लगभग 52 हेक्टेयर जमीन पर विकसित की जाएगी और इसे 18 से 20 बाघों को रखने के लिए डिजाइन किया गया है।"

डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल पार्क्स एंड वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन के अनुसार, सरकार ने आने वाले वित्तीय वर्ष 2026-27 में, जो जुलाई के बीच में शुरू होगा, इस प्रोजेक्ट के लिए पहले ही 30 मिलियन नेपाली रुपए दिए हैं।

देवनगर में मौजूदा वाइल्डलाइफ रेस्क्यू सेंटर को बढ़ाकर सैंक्चुअरी को विकसित किया जाएगा, जहां पहले से ही जानवरों की देखभाल की सुविधाएं और बचाए गए जानवरों के लिए एक होल्डिंग सेंटर है। इस प्रोजेक्ट का मकसद वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन को इको-टूरिज्म के साथ जोड़ना है ताकि सैंक्चुअरी के लंबे समय के ऑपरेशन के लिए रेवेन्यू कमाया जा सके, जिसमें खाने और मेंटेनेंस का खर्च भी शामिल है।

प्रस्तावित योजना के तहत, आगंतुक ऊंचे चंदवा वाले पुलों और अवलोकन टावरों से या विशेष रूप से डिजाइन किए गए सफारी वाहनों से निर्दिष्ट सफारी मार्गों पर यात्रा करते हुए बाघों को देख सकेंगे, जबकि जानवर सुरक्षित डिब्बों के भीतर स्वतंत्र रूप से घूमते रहेंगे।

आचार्य के अनुसार, अभयारण्य को मौजूदा वन गलियारे के माध्यम से वन्यजीवों की आवाजाही में बाधा से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें तीन मुख्य खंड शामिल होंगे, होल्डिंग सेंटर में दो बाघों की क्षमता, डिब्बे में चार बाघ जिन्हें ऊंचे दृश्य क्षेत्र से देखा जा सकता है, और जीप सफारी क्षेत्र में 10 से 12 बाघों की क्षमता होगी।

आचार्य ने कहा, "हालांकि, नर और मादा बाघों को एक साथ रखा जा सकता है। कुल मिलाकर, सैंक्चुअरी को 18 से 20 बाघों के रहने के लिए डिजाइन किया गया है।"

उन्होंने बताया कि जीप सफारी जोन इंसानों और जंगली जानवरों की पारंपरिक भूमिकाओं को बदल देगा।

उन्होंने कहा, "बाघ बाड़े के अंदर आजादी से घूमेंगे, जबकि आगंतुक खास तौर पर डिजाइन की गई बंद सफारी गाड़ियों में इलाके में घूमेंगे जो सुरक्षित पिंजरों जैसी दिखेंगी। खास सफारी रूट और फायर लाइन गाड़ियों को जानवरों से अलग रखेंगी।"

सैंक्चुअरी में तीन-लेयर वाली फेंसिंग सिस्टम भी होगी, जिसमें मजबूत डबल पेरिमीटर फेंसिंग और अंदर की रुकावटें शामिल होंगी, ताकि आगंतुकों और जानवरों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

आचार्य ने कहा कि सैंक्चुअरी में सिर्फ समस्याग्रस्त बाघ रखे जाएंगे, जिन्हें वापस जंगल में नहीं छोड़ा जा सकता। उन्होंने तीन मुख्य हालात बताए जिनकी वजह से बाघों का इंसानों से झगड़ा होता है। नए इलाकों की तलाश में इधर-उधर भागते युवा बाघों को कभी-कभी घने जंगलों से निकालकर गांवों में धकेल दिया जाता है, जहां वे जानवरों या लोगों पर हमला करना शुरू कर सकते हैं।

इलाके की लड़ाई में घायल हुए बाघ अक्सर अपने असली शिकार का शिकार करने की ताकत खो देते हैं और इसके बजाय इंसानी बस्तियों के पास आसान शिकार को निशाना बनाते हैं। बूढ़े बाघ भी घिसे हुए दांतों और पंजों की वजह से शिकार करने की ताकत खोने के बाद गांवों की ओर चले जाते हैं।

हरि भद्र आचार्य ने कहा, "ऐसे बाघों के हमलों से लोगों और उनके जानवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए टाइगर सैंक्चुअरी की प्लानिंग गई है।"

प्रस्तावित सैंक्चुअरी का कंस्ट्रक्शन अभी शुरुआती स्टेज में है। आचार्य की लीडरशिप वाली एक टेक्निकल कमिटी ने प्रोजेक्ट पर एक कॉन्सेप्ट रिपोर्ट सबमिट की है।

उन्होंने कहा, "जल्द ही एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी, जिसमें डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन प्लान और अनुमानित लागत बताई जाएगी। एक बार कंस्ट्रक्शन शुरू होने के बाद, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरा करने में कम से कम दो से तीन साल लगने की उम्मीद है।"

--आईएएनएस

केके/पीएम