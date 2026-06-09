नागासाकी के मेयर से राजदूत नगमा मलिक की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा

टोक्यो, 9 जून (आईएएनएस)। भारत की जापान में राजदूत नगमा मलिक ने मंगलवार को नागासाकी शहर के मेयर शिरोसुके सुजुकी के साथ मुलाकात की। दोनों ने भारत और नागासाकी शहर के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को और मजबूत बनाने के तरीकों पर चर्चा की।

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जापान स्थित भारतीय दूतावास ने 'एक्स' पर लिखा, “राजदूत मलिक ने आज नागासाकी के मेयर शिरोसुके सुजुकी का भारतीय दूतावास में स्वागत किया।”

दूतावास ने आगे बताया, “राजदूत और मेयर के बीच सार्थक बातचीत हुई, जिसमें भारत और नागासाकी शहर के बीच आदान-प्रदान और सहयोग को और बढ़ाने के उपायों पर विचार किया गया।”

सोमवार को राजदूत मलिक ने जापान के उप-विदेश मंत्री हियोशी ताकेहिरो से भी मुलाकात की।

इस दौरान दोनों पक्षों ने हाल की उच्चस्तरीय बैठकों और वार्ताओं के नतीजों की समीक्षा की और भारत-जापान संबंधों को और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की।

पिछले महीने जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी भारत आए थे। उन्होंने जापान-अमेरिका-ऑस्ट्रेलिया-भारत विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लिया और नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार भेंट भी की।

जापान के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, दोनों देशों ने इस बात की पुष्टि की कि वे निवेश, नवाचार (इनोवेशन), ज्ञान के आदान-प्रदान और आर्थिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर ठोस परिणाम हासिल करने के लिए काम करेंगे।

प्रधानमंत्री मोदी ने 'एक्स' पर लिखा, “जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी से मुलाकात करके खुशी हुई। हमने इस बात को दोहराया कि भारत-जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, हिंद-प्रशांत क्षेत्र और दुनिया में शांति, स्थिरता और समृद्धि को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।”

विदेश मंत्री मोटेगी ने कहा कि पिछले वर्ष प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान घोषित अगले 10 वर्षों के लिए जापान-भारत संयुक्त दृष्टिकोण (जॉइंट विजन) के आधार पर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, निवेश, नवाचार और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने जैसे कई क्षेत्रों में पहल की जा रही हैं।

इसके अलावा, दोनों देशों ने एक मजबूत और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र के निर्माण के लिए विकसित "फ्री एंड ओपन इंडो-पैसिफिक" पहल के तहत मिलकर काम करने पर भी सहमति जताई।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी