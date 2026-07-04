मेकांग नदी पर चीन-लाओस-म्यांमार-थाईलैंड की 166वीं संयुक्त गश्ती कार्रवाई संपन्न

बीजिंग, 4 जुलाई (आईएएनएस)। मेकांग नदी पर चीन-लाओस-म्यांमार-थाईलैंड की 166वीं संयुक्त गश्ती श्रृंखलाबद्ध कानून प्रवर्तन कार्रवाई सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
इस कार्रवाई में चीन, लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के कानून प्रवर्तन विभागों ने घनिष्ठ सहयोग और समन्वित प्रयास किए और पूरी लाइन में संयुक्त गश्ती कानून प्रवर्तन, बहुपक्षीय विचार-विमर्श, संयुक्त मादक पदार्थ निषेध प्रचार, व्यावहारिक प्रशिक्षण संयुक्त तैनाती आदि कानून प्रवर्तन कार्यों को कुशलतापूर्वक पूरा किया।
पूरी लाइन में संयुक्त गश्ती कानून प्रवर्तन के आधार पर, चीन, लाओस और म्यांमार ने व्यावहारिक प्रशिक्षण के आधार पर प्रमुख जल क्षेत्रों में संयुक्त तैनाती प्रशिक्षण कार्य किया, जिससे संयुक्त कानून प्रवर्तन, आपातकालीन समन्वय और सहयोगात्मक निपटान की व्यावहारिक क्षमता प्रभावी रूप से उन्नत हुई।