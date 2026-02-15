KP Police Station Attack : केपी में पुलिस स्टेशन पर हमला, एडिशनल एचएचओ की मौत

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित एक पुलिस स्टेशन पर हुए हमले में एडिशनल एसएचओ की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने इसकी जानकारी दी है।

प्रमुख मीडिया हाउस डॉन के मुताबिक रविवार को अधिकारियों ने ये खबर साझा की। अधिकारियों ने बताया कि शनिवार देर रात खैबर पख्तूनख्वा के बाजौर जिले की वार मामुंड तहसील में एक पुलिस स्टेशन पर आतंकवादियों के हमले में एक एडिशनल स्टेशन हाउस ऑफिसर मारा गया।

पुलिस बयान के मुताबिक, आतंकवादियों के एक ग्रुप ने हल्के और भारी हथियारों से पुलिस स्टेशन पर हमला किया।

रविवार सुबह अपनी टीम के साथ इलाके का दौरा करने वाले एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा, "पुलिस कर्मियों ने वार मामुंड स्टेशन पर रात भर हुए आतंकवादियों के हमले का मुकाबला किया, लेकिन एडिशनल एसएचओ गुल महमूद दीन बहादुरी से मारे गए।"

अधिकारी ने बताया कि हमले के बाद स्टेशन के बाकी सभी जवान सुरक्षित हैं। केपी और बलूचिस्तान में पुलिसवालों और सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ गए हैं।

पुलिस ने बताया कि इस हफ्ते की शुरुआत में, डेरा इस्माइल खान में पनियाला के वांडा बुध इलाके में कुछ हथियारबंदों ने एक पुलिस पार्टी पर हमला किया था। इस हमले में एसएचओ समेत चार पुलिसकर्मी मारे गए थे।

यह घटना तब हुई थी जब पुलिस पार्टी एक सर्च ऑपरेशन के बाद लौट रही थी। कथित तौर पर घात लगाकर पास के जंगलों में छिपे आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी थीं।

हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में पाकिस्तान में सुरक्षा की स्थिति में गिरावट आई है। लगातार पांच साल से देश में तनाव, संघर्ष और हिंसा में तेजी से बढ़ोतरी इसकी अहम वजह रही है। स्थानीय मीडिया ने पीआईपीएस की पाकिस्तान सुरक्षा रिपोर्ट 2025 के हवाले से बताया है कि साल 2025 में पाकिस्तान में कुल 699 हमले दर्ज किए गए। 2025 में दर्ज किए गए इन मामलों का आंकड़ा 2024 से 34 फीसदी ज्यादा है।

रिपोर्ट के अनुसार, इन हमलों में करीब 1,034 लोग मारे गए, जबकि 1,366 अन्य घायल हुए। बढ़ते अपराध की वजह से मौतों के आंकड़े में 21 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। 2025 में हमले, आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन, सीमा पर झड़प और अपहरण सहित संघर्ष से जुड़ी हिंसा की घटनाएं बढ़कर 1,124 हो गईं। 2025 का ये आंकड़ा 2024 से 43 प्रतिशत ज्यादा है।

--आईएएनएस

