कैस्पियन सागर में जहाज पर यूक्रेनी हमले पर भड़का ईरान, अराघची ने जेलेंस्की को दी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी

नई द‍िल्‍ली, 26 जुलाई (आईएएनएस)। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को ईरानी व्‍यापार‍िक जहाज पर हमले का दोषी ठहराते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी।

Read More

ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफॉर्म 'एक्‍स' पोस्‍ट में ल‍िखा, ''यूक्रेन ने एक ईरानी व्यापारिक जहाज पर हमला किया है, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई। यह संयुक्त राष्ट्र चार्टर का खुला उल्लंघन है, जो इजराइल के कहने पर किया गया, ताकि यूरोप को उसके युद्ध में खींचा जा सके।''

अराघची ने कहा क‍ि यूरोपीय संघ की उच्च प्रतिनिधि काजा कल्लास और रूस के विदेश मंत्री लावरोव से हुई बातचीत में मैंने साफ कहा कि कीव ने जो किया है, उसका जवाब दिए बिना नहीं छोड़ा जा सकता।

शनिवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा कि उनके देश की सेना ने कैस्पियन सागर में एक रूसी वॉरशिप और ईरान से जुड़े मिलिट्री कार्गो को ट्रांसपोर्ट करने वाले जहाजों पर हमला किया।

ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा कि यूक्रेनी हमले की वजह से जहाज में धमाका हुआ, जिसमें एक नाविक की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया।

अराघची ने शनिवार को ईयू की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास के साथ फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने हाल के क्षेत्रीय घटनाक्रमों पर चर्चा की। इस दौरान अराघची ने कल्लास से यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई की अपील की।

ईरानी विदेश मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, हमले को लेकर शनिवार को तेहरान में यूक्रेन के चार्ज डी'अफेयर्स को बुलाया और इस आपराधिक काम की निंदा करते हुए औपचारिक तौर पर विरोध पत्र दिया।

मंत्रालय ने कहा कि ईरान ने रूस और यूक्रेन के बीच झगड़े में कभी दखल नहीं दिया और कहा कि यह हमला खतरनाक तरीके से युद्ध और असुरक्षा की आग को और फैला सकता है।

--आईएएनएस

एवाई/वीसी