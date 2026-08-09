कनाडा : ब्रिटिश कोलंबिया में जंगल की आग के कारण इमरजेंसी घोषित

ओटावा, 9 अगस्त (आईएएनएस)। कनाडा के पश्चिमी प्रांत ब्रिटिश कोलंबिया में तेजी से फैल रही जंगल की आग के कारण प्रांतीय आपातकाल घोषित कर दिया गया है। तेज हवाओं के कारण आग कई इलाकों की ओर बढ़ रही है और कई समुदायों पर खतरा मंडरा रहा है।

Read More

वैंकूवर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीसी के प्रीमियर डेविड एबी ने कहा कि हालात बेहद गंभीर हैं। आग की स्थिति हर मिनट बदल रही है। रात में बड़े पैमाने पर लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया। ऐसे में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष अधिकारों की जरूरत थी, इसलिए आपातकाल लगाना जरूरी हो गया। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता लोगों की जान बचाना और राहत कार्यों में मदद करना है।

डेविड एबी ने बताया कि आग से घिरे लोगों को बचाने के लिए हवाई निकासी का काम भी चल रहा है।

प्रांतीय आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय के अनुसार, आपातकाल लागू होने के बाद सरकार को संकट से निपटने के लिए अधिकार मिल जाएंगे। इसमें आवासों को अपने नियंत्रण में लेना और स्थानीय स्तर पर यात्रा पर रोक लगाना भी शामिल है।

समरलैंड के पास लगी आग सबसे खतरनाक बनी हुई है। इस वजह से हजारों लोगों को घर छोड़ना पड़ा है। कई घर और संपत्तियां आग में जलकर नष्ट हो गई हैं।

कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने शनिवार को सोशल मीडिया पर कहा कि संघीय सरकार बीसी को आग बुझाने और राहत कार्यों में हरसंभव मदद देने के लिए तैयार है।

पिछले कुछ दिनों से उत्तर-पश्चिमी ओंटारियो में भी जंगल की आग फैली हुई है। इसकी वजह से कई इलाकों में धुंध और हवा की गुणवत्ता बहुत खराब हो गई है। राजधानी ओटावा और कनाडा के सबसे बड़े शहर टोरंटो में भी धुएं का असर दिखा।

टोरंटो का एयर क्वालिटी इंडेक्स दुनिया के बड़े शहरों में सबसे खराब दर्ज किया गया। एनवायरनमेंट कनाडा के आंकड़ों के मुताबिक, टोरंटो का एयर क्वालिटी हेल्थ इंडेक्स 'बहुत अधिक जोखिम' वाला बताया गया। इससे पहले ओटावा में भी जंगल की आग के धुएं और नमी के कारण एयर क्वालिटी अलर्ट जारी किया गया था। नमी के कारण धुएं के कण हवा में फंस गए और आसमान पीला दिखाई दिया।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल हुआ जिसमें ओंटारियो के आर्मस्ट्रांग के पास एक कनाडियन नेशनल की ट्रेन जंगल की आग से घिरी हुई थी। लोको पायलट द्वारा बनाए गए इस वीडियो में ट्रेन के दोनों तरफ ऊंची-ऊंची लपटें और लाल रोशनी दिखाई दे रही थी। कनाडियन नेशनल ने बुधवार को वीडियो की पुष्टि करते हुए कहा था कि ट्रेन के कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है।

फिलहाल उत्तर-पश्चिमी ओंटारियो में 100 से ज्यादा जगहों पर आग लगी है। कई समुदायों से लोगों को निकाला गया है। कनाडियन नेशनल ने प्रभावित इलाके में ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है।

--आईएएनएस

वीकेयू/वीसी