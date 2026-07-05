कम्युनिज्म पर राष्ट्रपति ट्रंप का सख्त संदेश, बोले-अमेरिका इसे कभी नहीं अपनाएगा

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ऑफिस लौटने के बाद साम्यवाद की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि अमेरिका कभी साम्यवादी देश नहीं बनेगा और इस सोच को एक ऐसे खतरे के तौर पर दिखाया जिसे पिछली पीढ़ियों ने हरा दिया है और जिसे दोबारा उभरने नहीं देना चाहिए।

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नेशनल मॉल पर जमा हुए हजारों लोगों के सामने ट्रंप ने बार-बार अमेरिका के शुरुआती सिद्धांतों की तुलना साम्यवादी सिस्टम से की और कहा कि देश का इतिहास आजादी और व्यक्तिगत आजादी की रक्षा से तय होता है।

उन्होंने कहा, "कम्युनिस्टों के पास कोई मौका नहीं है, एक मौका भी नहीं। हम अपने देश में कम्युनिस्ट नहीं चाहते, कभी नहीं। यह कभी काम नहीं किया और यह कभी काम नहीं करेगा।"

राष्ट्रपति ट्रंप ने बाद में शीत युद्ध और कोरियाई युद्ध के दौरान सेवा देने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित करते हुए इसी विषय को फिर उठाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी नागरिकों ने इतने बड़े बलिदान दिए हैं कि देश में साम्यवादी विचारधारा को प्रभावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

ट्रंप ने कहा, "अमेरिका कभी भी साम्यवादी देश नहीं बनेगा। साम्यवाद एक असफल विचारधारा है और हमेशा रहेगा।"

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिकी सैनिकों ने दुनिया भर में साम्यवादी सरकारों का मुकाबला किया है और उन्होंने उन प्रयासों के प्रति आगाह किया, जिनके बारे में उनका दावा था कि वे अमेरिका के भीतर फिर से साम्यवादी विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, "हमारे योद्धाओं ने दुनिया भर के युद्ध के मैदानों में साम्यवाद से लड़ाई नहीं की, सिर्फ इसलिए कि यह खतरा यहीं अमेरिका में अपना बुरा रूप दिखाए। हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम ऐसे खतरे को तुरंत और शुरू होने से पहले ही रोकना चाहते हैं। यह कैंसर की तरह है, आपको इसे खत्म करना होगा, आपको इसे जल्दी खत्म करना होगा।"

राष्ट्रपति ने मंच पर दिखाए गए ऐतिहासिक अमेरिकी झंडों की एक सीरीज का इस्तेमाल करके अमेरिकी इतिहास के खास पलों को याद किया, जिसमें साराटोगा और यॉर्कटाउन में जीत, सिविल वॉर, थियोडोर रूजवेल्ट के रफ राइडर्स, पर्ल हार्बर, डी-डे, इवो जीमा, कोरियाई युद्ध, वियतनाम और कम्युनिज्म का पतन शामिल हैं।

उन्होंने कर्नल पेरिस डेविस, पर्ल हार्बर सर्वाइवर केन शुब्रिन, डी-डे के वेटरन आर्थर रोज और इवो जीमा के वेटरन कॉर्पोरल ग्रेव्स समेत सम्मानित वेटरन्स और मेडल ऑफ ऑनर पाने वालों को मंच पर बुलाया और उन्हें अमेरिकी हिम्मत का प्रतीक बताया।

अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा, "उन्होंने दुनिया को बचाया और उन्होंने अमेरिका को बहुत, बहुत गर्व महसूस कराया।"

--आईएएनएस

केके/पीएम