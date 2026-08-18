अफगानिस्तान में स्कूल के बाहर ब्लास्ट, कई लोग घायल

काबुल, 18 अगस्त (आईएएनएस)। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के पश्चिमी हिस्से में एक निजी स्कूल के बाहर हुए ब्लास्ट में कई छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए। काबुल पुलिस के प्रवक्ता खालिद जदरान ने सोमवार रात इसकी पुष्टि की।

खालिद जदरान ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही संबंधित टीमें मौके पर पहुंच गईं और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय मीडिया के अनुसार, ब्लास्ट उस समय हुआ जब छात्र स्कूल से छुट्टी के बाद बाहर निकल रहे थे। घायलों में ज्यादातर लड़कियां शामिल हैं। एक चश्मदीद ने बताया कि लगभग 30 घायलों को स्थानीय अस्पताल ले जाया गया है।

इससे पहले जून में अफगानिस्तान के दक्षिणी प्रांत हेलमंद में युद्ध के समय के बचे हुए दो विस्फोटक उपकरणों के फटने से एक बच्चे की मौत हो गई थी और 6 अन्य घायल हुए थे। इसकी जानकारी प्रांतीय सूचना और संस्कृति निदेशक मुल्ला अब्दुल बारी रशीद ने दी थी।

पहली घटना संगिन जिले में हुई। यहां तीन मासूम बच्चों को खिलौने जैसा एक सामान मिला और वे उससे खेलने लगे। तभी वह फट गया। इस हादसे में एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए। दूसरी घटना उसी दिन उसी जिले में कुछ घंटे बाद हुई, जिसमें 4 बच्चे घायल हुए। अधिकारी ने ज्यादा जानकारी नहीं दी।

2 जून को पूर्वी अफगानिस्तान के गजनी प्रांत में भी युद्ध के समय का एक बचा हुआ विस्फोटक फटने से एक किशोर गंभीर रूप से घायल हो गया था। प्रांतीय पुलिस कार्यालय के बयान के अनुसार, यह घटना गिलान जिले में हुई। यहां एक लड़के को खिलौने जैसा सामान मिला और वह उससे खेलने लगा, तभी वह फट गया।

अफगानिस्तान को दुनिया के सबसे ज्यादा बारूदी सुरंगों वाले देशों में गिना जाता है। पिछले 40 साल से ज्यादा के युद्ध और गृह संघर्ष के कारण यहां बची हुई बारूदी सुरंगें और बिना फटे उपकरण अक्सर आम लोगों को निशाना बनाते हैं। इनका सबसे ज्यादा शिकार मासूम बच्चे होते हैं।

--आईएएनएस

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