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अन्तरराष्ट्रीय

यरूशलम का 'कॉर्ड्स ब्रिज' तिरंगे के रंगों में जगमगाया, दिखी भारत-इजरायल की दोस्ती की चमक

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(Updated )
यरूशलम

यरूशलम, 16 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इजरायल के प्रसिद्ध 'कॉर्ड्स ब्रिज' को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया। केसरिया, सफेद और हरे रंगों की यह शानदार रोशनी भारत और इजरायल के बीच गहरी और बढ़ती दोस्ती का एक मजबूत प्रतीक थी।

इजरायल में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर इसकी तस्वीरें शेयर कीं और इसे दोनों देशों के बीच अटूट रिश्ते की झलक बताया। दूतावास ने कहा, "भारत-इजरायल की दोस्ती जगमगा रही है। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यरूशलेम का प्रसिद्ध 'कॉर्ड्स ब्रिज' भारतीय तिरंगे के रंगों से जगमगा उठा।"

पोस्ट में आगे कहा गया, "यह दोस्ती, साझा मूल्यों और संभावनाओं से भरे भविष्य का एक मजबूत प्रतीक है। भारत और इजरायल मिलकर एक बेहतर और मजबूत कल की

इजरायल में भारतीय दूतावास ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें भारतीय यहूदी समुदाय के लोग, प्रवासी भारतीय और भारत के दोस्त शामिल हुए। दूतावास ने बताया कि 80वां स्वतंत्रता दिवस समारोह 'बड़े उत्साह और जोश' के साथ मनाया गया। इस मौके पर पहली बार राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' भी गाया गया, क्योंकि इसकी रचना के 150 साल पूरे हो गए हैं।

कार्यक्रम की शुरुआत राजदूत जेपी सिंह की ओर से भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के साथ हुई, जिसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। राजदूत सिंह ने भारत के राष्ट्रपति का राष्ट्र के नाम स्वतंत्रता दिवस का संदेश भी पढ़कर सुनाया।

समारोह में 'भारत को जानिए क्विज' और 'इंडिया थ्रू माई लेंस' फोटोग्राफी प्रतियोगिता के विजेताओं को सम्मानित किया गया। भारतीय सांस्कृतिक केंद्र के छात्रों ने भारत की जीवंत सांस्कृतिक विविधता को दिखाने वाले डांस परफॉर्मेंस से जश्न में और रंग भर दिया।

दूतावास ने इजरायल और दुनियाभर में रहने वाले भारतीयों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, जबकि यरूशलेम में तिरंगे की रोशनी ने भारत और इजरायल के बीच गर्मजोशी भरे और लगातार मजबूत होते रिश्तों को भी रेखांकित किया।

--आईएएनएस

डीसीएच/