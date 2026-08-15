दुनिया भर में तिरंगा फहराकर और प्रदर्शनियों के जरिए मनाया गया स्वतंत्रता दिवस

जेद्दा, 15 अगस्त (आईएएनएस)। सऊदी अरब के जेद्दा स्थित भारतीय महावाणिज्य दूतावास में स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत विशेष ‘हर घर तिरंगा’ प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें तिरंगे को एकता, स्वतंत्रता और साझा राष्ट्रीय गौरव के प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया गया।

भारतीय समुदाय के सदस्यों, अतिथियों, महावाणिज्य दूतावास के अधिकारियों और उनके परिवारों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने तिरंगे के साथ यादगार पल बिताए और उत्साह तथा देशभक्ति की भावना के साथ ‘हर घर तिरंगा’ अभियान में हिस्सा लिया।

जाम्बिया के लुसाका स्थित भारतीय उच्चायोग में भी तिरंगा फहराया गया। समारोह में भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों और जाम्बिया के भारत मित्रों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सामूहिक रूप से राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ का गायन किया गया और ‘भारत को जानिए’ (बीकेजे) क्विज के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए।

लिथुआनिया में भी बड़ी संख्या में भारतीय प्रवासी और भारत के लिथुआनियाई मित्र 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर राजदूत देवेश उत्तम ने तिरंगा फहराया।

मॉरीशस में भारतीय उच्चायुक्त अनुराग श्रीवास्तव ने ध्वजारोहण के बाद अपने संबोधन में भारत और मॉरीशस के बीच उन्नत रणनीतिक साझेदारी, मॉरीशस के लिए घोषित विशेष आर्थिक पैकेज और द्विपक्षीय संबंधों में अन्य महत्वपूर्ण प्रगति का उल्लेख किया।

उन्होंने प्रवासी भारतीयों, विशेष रूप से युवाओं से भारत के साथ जुड़े रहने और ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड, ‘नो इंडिया प्रोग्राम’ (केआईपी), यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, आईटीईसी प्रशिक्षण स्लॉट और छात्रवृत्तियों जैसी योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया।

बेलारूस में स्वतंत्रता दिवस समारोह की शुरुआत सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम्’ के गायन के साथ हुई। इसके बाद राजदूत अशोक कुमार ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया और राष्ट्रगान गाया गया।

तंजानिया में दार एस सलाम स्थित भारतीय उच्चायोग में आयोजित समारोह में 600 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। यहां भारतीय उच्चायुक्त बिश्वदीप डे ने तिरंगा फहराया।

भारतीय उच्चायोग ने समारोह की तस्वीरें साझा करते हुए कहा, “दार एस सलाम स्थित भारतीय उच्चायोग में 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान ध्वजारोहण के गौरवपूर्ण क्षण का आनंद लें। भारत के उच्चायुक्त श्री बिश्वदीप डे ने 600 से अधिक भारतीय मित्रों की मौजूदगी में उच्चायोग परिसर में भारतीय तिरंगा फहराया।”

--आईएएनएस

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