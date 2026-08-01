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ज्यादा गर्मी की वजह से पश्चिमी यूरोप में वैश्विक औसत से ज्यादा जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ा: जलवायु विशेषज्ञ

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Aug 01, 2026, 06:10 AM
ज्यादा गर्मी की वजह से पश्चिमी यूरोप में वैश्विक औसत से ज्यादा जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ा: जलवायु विशेषज्ञ

बार्सिलोना, 1 अगस्त (आईएएनएस)। स्पेन के एक जलवायु विशेषज्ञ की ओर से जानकारी दी गई कि पश्चिमी यूरोप दुनिया के कई दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है, जिससे ज्यादा हीटवेव आ रही हैं और जंगल में आग लगने का खतरा बढ़ गया है।

जुलाई के आखिर में स्पेन को गर्मियों की चौथी हीटवेव का सामना करना पड़ा, और कई इलाकों में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में स्पेन की स्टेट मेटियोरोलॉजिकल एजेंसी (एईएमईटी) के प्रवक्ता रूबेन डेल कैंपो ने कहा कि देश में जून और जुलाई दोनों में बहुत ज्यादा तापमान रहा।

एईएमईटी के मुताबिक, 1961 में नेशनल रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से इस वर्ष स्पेन में जून दूसरा सबसे गर्म और तीसरा सबसे सूखा महीना था। बहुत ज्यादा गर्मी के साथ जंगल में आग लगने की घटनाएं भी हुई हैं, जिससे इस गर्मी में अब तक स्पेन और दक्षिणी फ्रांस में लगभग 2 लाख लोगों को अपने घर खाली करने पड़े हैं।

डेल कैंपो ने शुक्रवार को कहा, "कुछ स्टडीज से पता चलता है कि वेस्टर्न यूरोप जिसमें (यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, स्पेन और पुर्तगाल) शामिल हैं, यहां दुनिया के कई दूसरे हिस्सों की तुलना में तेजी से गर्मी बढ़ रही है। उन्होंने कहा, "हम हीटवेव के ज्यादा शिकार भी हैं।"

एईएमईटी के स्पोक्सपर्सन के मुताबिक, भूमध्य सागर के आसपास के देश "नए क्लाइमेट कंडीशन में हीटवेव के लिए सबसे ज्यादा कमजोर हैं।" उन्होंने बताया कि मई के आखिर तक स्पेन के कुछ हिस्सों में तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था।

विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने जुलाई में कहा था कि 1976 की ऐतिहासिक हीटवेव के बाद से पूरे यूरोप में लगभग दो डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। डेल कैंपो का मानना ​​है कि गर्मियों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी का मुख्य कारण जलवायु परिवर्तन है।

उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन के साथ इसका एक साफ लिंक है। औसत तापमान में बढ़ोतरी से हमेशा बहुत ज्यादा गर्मी के मामले बढ़ते हैं, और हम ठीक यही देख रहे हैं।"

सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक, मैड्रिड के पास के इलाकों और दक्षिण-पश्चिमी फ्रांस, खासकर बोर्डो के आसपास, सेंट्रल स्पेन के कुछ हिस्सों में बड़ी आग लगी है। डेल कैंपो ने कहा, "गर्मी जल्दी शुरू होती है, और बारिश की कमी का मतलब है कि गर्मियों में सूखा भी जल्दी शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि जंगल के पेड़-पौधे, खासकर बारीक घास और झाड़ियां, ज्यादा तेजी से और तेजी से सूख जाती हैं। जब आग लगती है, तो यह सूखा ऑर्गेनिक मैटर और तेजी से जलता है, जिससे आग को शुरू से ही नियंत्रण करना मुश्किल हो जाता है।"

तापमान ज्यादा रहने की वजह से जंगल में आग लगने का खतरा पूरे अगस्त बना रह सकता है। उन्होंने कहा, "सिर्फ मौसम संबंधी कारणों से, आग मैनेजमेंट को इन लंबी और गर्मियों के हिसाब से खुद को ढालना होगा।"

स्पेन के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन और डेमोग्राफिक चैलेंज मंत्रालय के अनुसार, जुलाई के आखिर तक, स्पेन में जंगल की आग ने लगभग 1 लाख, 80 हजार हेक्टेयर जमीन आग की चपेट में थी, जो 2025 में इसी समय के दौरान दर्ज 29,817 हेक्टेयर से लगभग छह गुना ज्यादा है।

--आईएएनएस

एसडी/