बीजिंग, 15 अगस्त (आईएएनएस)। इस वर्ष शनिवार को जापान के बिना शर्त आत्मसमर्पण की 81वीं वर्षगांठ है। ठीक उस दिन, जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची ने यासुकुनी मंदिर में एक रस्म के तौर पर बलि शुल्क अदा किया, जिसमें 14 श्रेणी-ए के युद्ध अपराधियों को विराजमान किया गया है।

जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइजुमी और अन्य मंत्रिमंडल के अधिकारियों ने लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के उच्च पदस्थ सदस्यों के साथ यासुकुनी मंदिर का दौरा किया।

जापान की पराजय और आत्मसमर्पण की वर्षगांठ पर, जापानी दक्षिणपंथी राजनेताओं ने एक बार फिर यासुकुनी मंदिर का दौरा किया, जो ऐतिहासिक न्याय का अपमान है, सभ्यता की मूलभूत बातों के लिए एक चुनौती है, युद्धोत्तर अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के खिलाफ एक उकसावा है, और चीन सहित पीड़ित एशियाई देशों के लोगों की भावनाओं को गंभीर रूप से आहत करता है। चीन ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है और जापान के समक्ष गंभीर आपत्तियां रखी हैं।

अपने आक्रामक अपराधों के लिए माफी मांगने से इनकार करना, अपने 'पुनः सैन्यीकरण' को तेज करना और परमाणु हथियारों के लिए अहंकारपूर्वक शोर मचाने की जापान सरकार की इन प्रतिगामी कार्रवाइयों ने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों जनमत से आलोचना और निंदा को आकर्षित किया है।

विश्लेषकों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अत्यधिक सतर्क रहना चाहिए और जापान के 'नए प्रकार के सैन्यवाद' की लापरवाह और प्रतिगामी प्रवृत्ति को दृढ़ता से रोकना चाहिए।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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