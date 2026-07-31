नई दिल्ली, 31 जुलाई (आईएएनएस)। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को एक बार फिर दोहराया कि पूरा जम्मू-कश्मीर क्षेत्र, जिसमें जम्मू, कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं, भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। विदेश मंत्रालय ने सभी साझेदार देशों और संबंधित पक्षों से इस इलाके के लिए सही नाम इस्तेमाल करने का आग्रह किया।

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जब विदेश मंत्रालय से यह पूछा गया कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (पीओजेके) में जारी अशांति और वहां पाकिस्तानी बलों की ओर से किए जा रहे अत्याचारों पर रिपोर्टिंग करते समय कुछ विदेशी मीडिया संस्थान उस क्षेत्र की कानूनी स्थिति को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, "हमारी स्थिति बिल्कुल साफ है कि जम्मू-कश्मीर का पूरा क्षेत्र यानी जम्मू, कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। यही भारत का रुख है।"

उन्होंने कहा, "ये इलाके पहले भी भारत का हिस्सा थे, आज भी भारत का हिस्सा हैं और आगे भी भारत का हिस्सा रहेंगे। हम अपने सभी साझेदारों और संबंधित पक्षों से आग्रह करते हैं कि वे इस क्षेत्र के लिए वही सही नाम और पहचान इस्तेमाल करें, जैसा भारत इसे मानता है।"

विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया उस समय आई जब अमेरिका के प्रमुख अखबार 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने पीओजेके में चल रहे अशांति के घटनाक्रम पर रिपोर्ट करते हुए उस क्षेत्र का गलत उल्लेख किया।

29 जुलाई को अमेरिका में भारतीय दूतावास ने 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की उस रिपोर्ट के शीर्षक पर आपत्ति जताई थी, जिसे उसने 'भ्रामक और गलत' बताया। दूतावास ने कहा कि पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है और अब वहां के लोगों के खिलाफ हिंसा का इस्तेमाल कर रहा है।

अमेरिका में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, "द न्यूयॉर्क टाइम्स का शीर्षक भ्रामक और गलत है। 'पाकिस्तानी कश्मीर' नाम की कोई चीज नहीं है केवल पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर (पीओके) है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। पाकिस्तान ने इन क्षेत्रों के कुछ हिस्सों पर अवैध कब्जा कर रखा है और अब वहां रहने वाले लोगों पर हिंसा कर रहा है।"

रिपोर्टों के मुताबिक, पीओजेके में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (जेएएसी) की ओर से निकाले गए लंबे मार्च के दौरान 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं।

सोशल मीडिया पर सामने आए कई वीडियो, जिनमें जेएएसी जैसी स्थानीय पार्टियों की ओर से साझा वीडियो भी शामिल हैं, में आम नागरिकों के खिलाफ पाकिस्तानी बलों की कथित सख्ती और हिंसा दिखाई गई है।

--आईएएनएस

एवाई/पीएम