जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने के लिए भारत ने तंजानिया को दी 8.4 लाख डॉलर की मदद

संयुक्त राष्ट्र, 1 अगस्त (आईएएनएस)। जलवायु परिवर्तन के खतरे से वित्तीय सुरक्षा देने के एक प्रोग्राम के लिए भारत, तंजानिया को 840,000 डॉलर की मदद दे रहा है।

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भारत के स्थायी मिशन ने शुक्रवार को कहा, भारत तंजानिया सरकार की इस प्रस्तावित परियोजना के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता का पूर्ण समर्थन करता है, जो लोगों के जीवन और आजीविका के लिए खतरा बन रहे जलवायु संबंधी जोखिमों से निपटने में एक प्रभावी माध्यम साबित होगी।

तंजानिया सरकार द्वारा अनुरोधित अनुदान भारत-यूएन विकास कोष के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। 2017 में संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से भारत ने 15 करोड़ डॉलर की राशि के साथ इस कोष को बनाया था, ताकि वैश्विक दक्षिण के देशों को विकास सहायता प्रदान की जा सके।

यह अनुदान कोष की कॉमनवेल्थ विंडो के तहत दिया जाएगा, जो विशेष रूप से राष्ट्रमंडल (कॉमनवेल्थ) के सदस्य देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

भारत-यूएन विकास कोष की सबसे खास विशेषता यह है कि अनुदान प्राप्त करने वाले देश स्वयं तय करते हैं कि उन्हें किस उद्देश्य के लिए सहायता चाहिए और वे इस धनराशि का उपयोग किस प्रकार करेंगे। यह व्यवस्था अधिकांश विकास सहायता कार्यक्रमों से अलग है, जहां आमतौर पर दानदाता देश या संस्थाएं ही यह तय करती हैं कि सहायता राशि का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाएगा।

मिशन ने कहा कि इस मामले में "राष्ट्रीय स्वामित्व सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि तंजानिया के प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आपदा प्रबंधन विभाग इस परियोजना का नेतृत्व कर रहा है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि परियोजना देश की प्राथमिकताओं और रणनीतिक योजनाओं के अनुरूप हो।"

मिशन ने कहा कि वह इस प्रोजेक्ट में संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय (यूएनडीआरआर) के साथ साझेदारी कर रहा है। इसका मकसद तंजानिया के नेशनल डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान 2031 (एनडीआरएफएफआईपी) का समर्थन करना है।

मिशन ने कहा कि पांच साल के प्लान का मकसद महिलाओं, दिव्यांग लोगों और कम इनकम वाले ग्रुप्स समेत कमजोर समुदायों की फाइनेंशियल तैयारी और क्लाइमेट रेजिलिएंस को मजबूत करना है।

मिशन ने कहा कि यह प्रस्ताव कमियों को दूर करने के लिए डिजास्टर रिस्क रेजिलिएंस फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क पर फोकस करेगा। इसे औपचारिक तौर पर “क्लाइमेट इंश्योरेंस एंड रेजिलिएंस प्रोग्राम (सीआईआरपी) के जरिए फाइनेंशियल रेजिलिएंस को बढ़ाना” के नाम से जाना जाता है।

तंजानिया के प्रधानमंत्री के ऑफिस के अनुसार, एनडीआरएफएफआईपी के “नेशनल डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग फ्रेमवर्क (डीआरएफएफ) 2025/26–2030/31 का मकसद रिस्पॉन्स कैपेसिटी को बढ़ाना, वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करना और नागरिकों की सुरक्षा करना है।”

तंजानिया के प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, इसके मुख्य सिद्धांतों में समय पर फंडिंग, रिस्क लेयरिंग, कुशल डिस्बर्समेंट, अडैप्टिव कैपेसिटी बिल्डिंग और मल्टी-स्टेकहोल्डर एंगेजमेंट शामिल हैं।

इसमें कहा गया, “यह फ्रेमवर्क रिएक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट से प्रोएक्टिव फाइनेंशियल तैयारी की ओर एक बड़ा बदलाव दिखाता है, जो डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग को नेशनल और सेक्टर डेवलपमेंट प्लानिंग और बजटिंग में इंटीग्रेट करता है।”

तंजानिया के पीएमओ ने आगे कहा कि इसका मकसद आपदा की तैयारी, जवाब और रिकवरी के लिए सही, समय पर और टिकाऊ फाइनेंसिंग पक्का करके जान और रोजी-रोटी की सुरक्षा करके देश को उसके विकास के लक्ष्य पाने में मदद करना है।

--आईएएनएस

केके/वीसी