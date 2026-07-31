जुलाई में चीन का विनिर्माण पीएमआई 49.2 प्रतिशत रहा

बीजिंग, 31 जुलाई (आईएएनएस)। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो के सेवा उद्योग सर्वेक्षण केंद्र और चीन फेडरेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स एंड परचेजिंग द्वारा शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई में चीन का विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) 49.2 प्रतिशत था, जो पिछले महीने से 1.1 प्रतिशत अंक कम है और आर्थिक गतिविधि में मामूली गिरावट का संकेत देता है।

Read More

आंकड़ों के अनुसार उपकरण निर्माण और उच्च-तकनीकी निर्माण क्षेत्रों ने सहायक और अग्रणी भूमिका निभाना जारी रखा। उपकरण निर्माण और उच्च-तकनीकी निर्माण के लिए पीएमआई क्रमशः 51.4 प्रतिशत और 53.3 प्रतिशत रहा, जो समग्र निर्माण पीएमआई से काफी अधिक है। यह तीव्र विस्तार को बनाए रखता है और निर्माण क्षेत्र को नवाचार और सुधार की ओर प्रेरित करता है।

कुछ उपकरण निर्माण क्षेत्रों में उत्पादन और मांग में अपेक्षाकृत तेजी से वृद्धि हुई। विनिर्माण उत्पादन सूचकांक और नए ऑर्डर सूचकांक क्रमशः 49.9 प्रतिशत और 48.5 प्रतिशत रहे, जो पिछले महीने से क्रमशः 1.5 और 2.7 प्रतिशत अंक कम हैं। यह विनिर्माण उत्पादन और बाजार मांग दोनों में गिरावट का संकेत देता है।

इस के साथ, बाजार की उम्मीदें स्थिर रहीं। जुलाई में, विनिर्माण उत्पादन और परिचालन गतिविधि अपेक्षा सूचकांक 54.1 प्रतिशत था, जो दर्शाता है कि व्यवसाय बाजार के घटनाक्रमों को लेकर आम तौर पर आशावादी बने रहे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

एबीएम/