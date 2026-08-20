सीरिया में खतरनाक कदम न उठाएं, इजरायली रक्षा मंत्री ने तुर्की के राष्ट्रपति को दी चेतावनी

टोक्यो, 20 अगस्त (आईएएनएस)। इजरायल के रक्षामंत्री इजरायल काट्ज ने तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगान पर सीरिया को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने चेतावनी दी कि इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी संभावित खतरे को बर्दाश्त नहीं करेगा।

इजरायल के रक्षामंत्री इजरायल काट्ज ने सोशल मीड‍िया प्‍लेटफार्म 'एक्‍स' पोस्‍ट पर ल‍िखा, ''तुर्किये के राष्ट्रपति रेसेप तैय्यप एर्दोगान तुर्की को सीरिया में खतरनाक कदमों की ओर धकेल रहे हैं। इजरायल किसी भी ऐसी ताकत या संगठन को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा बनने की अनुमति नहीं देगा। बेहतर होगा कि एर्दोगान तुर्की की संसद में इजरायल के खिलाफ बयानबाजी तक ही सीमित रहें और इजरायल को चुनौती देने की कोशिश न करें।''

इससे पहले नेतन्याहू ने अपनी लिकुड पार्टी की ओर से सोशल मीड‍िया प्‍लेटफार्म 'एक्स' पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में इस मुद्दे पर बात की। उन्होंने कहा कि इजरायल सीरिया में तुर्की की ऐसी सैन्य बढ़ोतरी को बर्दाश्त नहीं करेगा जो इजरायल के लिए खतरा बने।

मंगलवार को सीरिया के अबू अल-दुहुर हवाई अड्डे पर हुए इजरायली हमले का जिक्र करते हुए नेतन्याहू ने कहा, "हमने अपना संदेश साफ कर दिया था। जाहिर है उन्होंने इसे ठीक से नहीं सुना, इसलिए हमने यह सुनिश्चित किया कि वे इसे बेहतर तरीके से समझें।"

इजरायल का कहना है कि यह हमला इसलिए किया गया, क्योंकि दमिश्क ने वहां तुर्की सेनाओं को तैनात करने की इजाजत दी है। वहीं तुर्की ने इस दावे को खारिज करते हुए इजरायल पर सीरिया की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

मंगलवार सुबह तड़के इजरायली लड़ाकू विमानों ने उत्तर-पश्चिमी सीरिया के इदलिब प्रांत में स्थित अबू अल-दुहुर सैन्य हवाई अड्डे के रनवे पर 8 हवाई हमले किए। इस बीच बुधवार को इजरायल के सेना प्रमुख इयाल जमीर ने दक्षिणी सीरिया का दौरा किया। सेना ने बताया कि यह दौरा एक दिन पहले हुए हवाई हमलों के बाद हुआ है।

--आईएएनएस

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