इस साल के पूर्वार्द्ध में चीन में नवीन ऊर्जा वाले भारी ट्रकों बिक्री 78.6 प्रतिशत से अधिक

बीजिंग, 26 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी यातायात और परिवहन मंत्रालय से मिली ताज़ा ख़बर के अनुसार इस साल के पूर्वार्द्ध में चीन में 1 लाख 40 हजार नवीन ऊर्जा वाले भारी ट्रक बिके, जो साल दर साल 78.6 प्रतिशत से अधिक है। नवीन ऊर्जा वाले ट्रक तेजी से लोकप्रियता के दौर में प्रवेश कर गए हैं।

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इस साल चीन में पुराने संचालित ट्रकों की स्क्रैप और नवीनीकरण कार्रवाई जारी है, जिसके लिए 2200 करोड़ अति-दीर्घकालिक सरकारी बॉन्ड का समर्थन किया जाता है। इस कार्रवाई का मुख्य पहलू परंपरागत ऊर्जा वाले ट्रक की जगह नवीन ऊर्जा वाला ट्रक लेना है।

अगले चरण देश में 30 हजार किलोमीटर शून्य कार्बन सड़क परिवहन मार्ग निर्मित किया जाएगा और इलेक्ट्रिक भारी ट्रक के लिए 3000 से अधिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किये जाएंगे, जो यातायात बुनियादी संस्थापन के हरित ट्रांसफार्मेशन को बढ़ावा देंगे।

(साभार - चाइना मीडिया ग्रुप ,पेइचिंग)

--आईएएनएस

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