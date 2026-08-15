'विकसित भारत' के लक्ष्य को पाने के लिए हम तैयार हैं : ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पी कुमारन

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पी. कुमारन ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लोगों को संबोधित किया और भारत की आजादी और उसकी हमेशा रहने वाली राष्ट्रीय भावना पर जोर दिया।

ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त पी. कुमारन ने कहा कि हर स्वतंत्रता दिवस सिर्फ जश्न का मौका नहीं है, बल्कि यह सोचने का भी अवसर है कि हमने क्या लक्ष्य तय किए हैं। इस बार का स्वतंत्रता दिवस 2047 तक विकसित भारत बनाने की राह में एक अहम मील का पत्थर है।

आईएएनएस के साथ बातचीत के दौरान कुमारन ने भरोसा जताया कि भारत बड़े लक्ष्य तय करने से नहीं हिचकता और मौजूदा विकास दर के साथ उन्हें हासिल किया जा सकता है। उन्होंने ब्रिटेन में रह रहे भारतीय समुदाय की तारीफ करते हुए कहा कि डायस्पोरा दोनों देशों के बीच एक पुल है।

कुमारन ने कहा, "हर स्वतंत्रता दिवस एक मील का पत्थर होता है क्योंकि यह हमें न सिर्फ जश्न मनाने का मौका देता है, बल्कि यह सोचने का भी मौका देता है कि हमारे लिए आगे क्या है और हमने क्या लक्ष्य तय किए हैं और उन लक्ष्यों को पाने के लिए हमें क्या काम करने की जरूरत है।"

उन्होंने आगे कहा कि जहां तक मौजूदा स्वतंत्रता दिवस की बात है, यह 2047 में विकसित भारत बनाने की राह में एक अहम मील का पत्थर है। इसलिए, हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने लिए तय किए गए लक्ष्यों को बारीकी से पहचानें और उन्हें पाने के लिए चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ें।

कुमारन ने कहा, "यह एक बहुत बड़ा टारगेट है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आज भारत बड़े टारगेट तय करने में हिचकिचाता नहीं है। हम बड़े टारगेट तय करते हैं और उन्हें पाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। ये चुनौतिपूर्ण लक्ष्य हैं, इसमें कोई शक नहीं और इसमें कई बातें हैं, लेकिन हमें पूरा भरोसा है क्योंकि आजकल हम असंभव ग्रोथ रेट रिकॉर्ड कर रहे हैं।"

भारतीय उच्चायुक्त ने कहा, "यहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोग कमाल के हैं। उनके नाम कई कामयाबियां हैं। यह देखना बहुत अच्छा है कि किस तरह की ऊर्जा दोनों देशों को एक साथ लाती है।"

--आईएएनएस

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