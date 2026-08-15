स्लोवाक और सर्बिया समेत दुनिया के कई देशों ने भारत को 80वीं स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस पर दुनिया के कई देशों की तरफ से शुभकामना संदेश आ रहे हैं। इसी कड़ी में स्लोवाक प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी ने भी भारत को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी।

स्लोवाक प्रेसिडेंट पीटर पेलेग्रिनी ने भारत की शानदार यात्रा की सराहना की और आने वाले सालों में दोनों देशों के बीच ज्यादा सहयोग के मौकों को लेकर उम्मीद जताई।

उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, “जैसे-जैसे भारत शानदार मील का पत्थर हासिल कर रहा है, मैं इसकी असाधारण यात्रा से प्रेरित हूं और उम्मीद करता हूं कि हम आने वाले सालों में मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। मैं राष्ट्रपति मुर्मु और प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं ताकि हमारी व्यापक साझेदारी को ज्यादा मजबूत किया जा सके और 2047 और उसके बाद के लिए हमारी साझा उम्मीदों को हकीकत में बदला जा सके।”

रोमानिया के विदेश मंत्रालय ने लिखा, "रिपब्लिक ऑफ इंडिया को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं! भारत रोमानिया का एक अहम पार्टनर है। जुलाई 2026 में भारत की राष्ट्रपति के बुखारेस्ट के ऐतिहासिक दौरे के बाद हमारी विस्तृत साझेदारी एक नए अध्याय में आ गई है। हम अपने बड़े द्विपक्षीय एजेंडा को आगे बढ़ाने और अपने नागरिकों के लिए ज्यादा खुशहाली, सुरक्षा और मौकों को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।"

सोमालिया के विदेश मंत्रालय ने लिखा, "फेडरल रिपब्लिक ऑफ सोमालिया भारत सरकार और लोगों को 80वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ पर बधाई देता है। हम अपने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के अपने प्रतिबद्धता को फिर से दोहराते हैं।"

मोल्दोवा ने लिखा कि हम भारत के लोगों को स्वतंत्रता दिवस पर हार्दिक बधाई देते हैं। भारत में शांति, खुशहाली और सफलता की कामना करते हैं। मोल्दोवा भारत के साथ अपनी बढ़ती साझेदारी को महत्व देता है और द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने की उम्मीद करता है। स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।

अर्मेनिया ने लिखा, "स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भारत में हमारे दोस्तों को हमारी तरफ से बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अर्मेनिया भारत के साथ कई तरह के सहयोग को मजबूत करने के लिए तैयार है, जो सभ्यता के संबंधों और आपसी भरोसे पर आधारित हैं।"

जॉर्जिया ने लिखा कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत सरकार और भारत के मिलनसार लोगों को दिल से बधाई। भारत गणराज्य में शांति, खुशहाली और लगातार तरक्की के लिए हमारी शुभकामनाएं। आने वाले सालों में हमारी साझेदारी और मजबूत होने की उम्मीद है।

सर्बिया ने बधाई देते हुए लिखा कि भारत गणराज्य के नागरिकों, सरकार और भारतीय दूतावास में हमारे साथियों को आपके स्वतंत्रता दिवस पर बहुत खुशी, तरक्की और खुशहाली की शुभकामनाएं।

--आईएएनएस

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