इन दोनों बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने "100" का उल्लेख क्यों किया?

बीजिंग, 11 नवंबर (आईएएनएस)। "चीन एक अत्यधिक गतिशील नवाचार केंद्र है," "चीनी बाजार हमारे नवाचार प्रथाओं के लिए एक 'परीक्षण का मैदान' बन गया है," "हम अगले 100 वर्षों के लिए चीन में दृढ़ता से निवेश करेंगे," "हम लगभग 100 स्टोर और खोलेंगे।"

8वें चीन अंतर्राष्ट्रीय आयात एक्सपो (सीआईआईई) में, चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) को दिए एक विशेष इन्टरव्यू में फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय निगम लॉरियल ग्रुप के सीईओ निकोलस हिरोनिमस और अमेरिकी बहुराष्ट्रीय निगम टेपेस्ट्री ग्रुप के मुख्य विकास अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्यक्ष संदीप सेठ ने ये बातें कहीं।

उन्होंने सीआईआईई मंच की उच्च स्तरीय सराहना की और चीन में अपनी उपस्थिति को गहरा करने के लिए इन दो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के दृढ़ संकल्प को व्यक्त किया।

लॉरियल ग्रुप के सीईओ निकोलस हिरोनिमस ने कहा कि चीन में निवेश करना कोई नई बात नहीं है। उन्हें इस देश पर पहले से ही भरोसा है और वे भविष्य के लिए भी इसमें विश्वास रखते हैं। उनका कहना है कि अगले 100 वर्षों तक लॉरियल चीन में निवेश करने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा, ठीक उसी तरह जैसे वह अभी परिचालन केंद्रों और कारखानों के निर्माण में निवेश कर रहा है।

हिरोनिमस के अनुसार, चीन के च्यांगसू प्रांत के नानथोंग शहर में जल्द ही लॉरियल ग्रुप का एक नया बुद्धिमान संचालन केंद्र स्थापित किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि चीन एक बहुत बड़ा बाजार है। दुनियाभर में यह लॉरियल ग्रुप का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन यह एक शानदार नवाचार केंद्र भी है। सीआईआईई में भाग लेना, चीन के प्रति ग्रुप की प्रतिबद्धता का प्रतीक है, और टीमों के लिए भी एक अच्छा प्रोत्साहन है। कल सुबह से वे अगले साल सीआईआईई में भाग लेने के लिए तैयारी करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे महान नवाचार के साथ फिर आएं।

वहीं, टेपेस्ट्री ग्रुप के मुख्य विकास अधिकारी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्यक्ष संदीप सेठ ने कहा कि चीन टेपेस्ट्री के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। चीन आज अमेरिका के बाहर ग्रुप का सबसे बड़ा बाजार है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में चीन में टेपेस्ट्री का कारोबार दोगुना से भी ज्यादा हो जाएगा।

संदीप सेठ के अनुसार, टेपेस्ट्री ग्रुप चीन में निवेश बढ़ाना जारी रखेगा। वर्तमान में, टेपेस्ट्री ने चीन के 90 शहरों में लगभग 400 स्टोर खोले हैं। उनकी योजना अगले कुछ वर्षों में लगभग 100 और स्टोर खोलने की है।

उन्होंने कहा कि चीनी बाजार टेपेस्ट्री की नवोन्मेषी गतिविधियों के लिए एक "परीक्षण स्थल" बन गया है। एक बार जब ये नवोन्मेषी पहल चीन में सफल हो जाएंगी, तो इन्हें दुनिया भर के अन्य बाजारों में भी लागू किया जाएगा। चीन का डिजिटल नवाचार तेज़ी से विकसित हो रहा है, और चीनी उपभोक्ताओं द्वारा डिजिटल सेवाओं की स्वीकृति अन्य वैश्विक बाजारों की तुलना में कहीं अधिक है। चीन में उत्पन्न होने वाले कई डिजिटल रुझान अंततः वैश्विक रुझान बन जाएंगे और टेपेस्ट्री चीनी अनुभव को अन्य क्षेत्रों में भी बढ़ावा देते रहेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

