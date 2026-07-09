इजरायल: युद्ध और संकट के बीच 'उम्मीदों वाली खुशबू', जाफा की मशहूर अबुलाफिया बेकरी को शांति की आस

जाफा (इजरायल), 9 जुलाई (आईएएनएस)। इजरायल के ऐतिहासिक शहर जाफा स्थित अबुलाफिया बेकरी केवल पारंपरिक मध्य-पूर्वी व्यंजनों के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक मेल-जोल की मिसाल के रूप में भी पहचानी जाती है। इस बेकरी के सीईओ सैद अबुलाफिया का कहना है कि उनका प्रतिष्ठान वर्षों से यहूदी, ईसाई और मुस्लिम तीनों समुदायों के लोगों को एक साथ जोड़ने का काम कर रहा है। यहां इजरायल में रह रहे भारतीय भी इस बेकरी के मुरीद हैं।

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आईएएनएस से बातचीत में सैद ने वर्तमान समय में आ रही चुनौतियों के बीच 'उम्मीदों वाली खुशबू' फैलाने का राज बताया। उन्होंने कहा, "अबुलाफिया परिवार मुस्लिम अरब परिवार है, लेकिन उनके ग्राहकों में सभी धर्मों के लोग शामिल हैं। बेकरी को यहूदी, ईसाई और मुस्लिम समान रूप से पसंद करते हैं। इजरायल में काम करने वाले कई भारतीय भी, खासकर डायमंड एक्सचेंज से जुड़े कर्मचारी, नियमित रूप से यहां आते हैं।"

सैद अबुलाफिया बेकरी की छठी पीढ़ी की नुमाइंदगी करते हैं। उन्होंने बताया, "1879 से हम इस बिजनेस में हैं। हमारी बेकरी में पारंपरिक मध्य-पूर्वी पेस्ट्री और बेकरी उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इनमें तिल वाले बैगल्स, जातर के साथ पीटा ब्रेड और पनीर, फेटा चीज तथा आलू से भरे हुए सांबुसक जैसे लोकप्रिय व्यंजन शामिल हैं। बेकरी इजरायल में एक जाना-पहचाना ब्रांड बन चुकी है।"

हालांकि, पिछले कुछ वर्षों में क्षेत्रीय तनाव और सुरक्षा हालात का असर पर्यटन पर पड़ा है। अबुलाफिया के अनुसार, उनकी बेकरी के लगभग 15 प्रतिशत ग्राहक पर्यटक होते हैं, इसलिए पर्यटन में गिरावट का सीधा प्रभाव उनके कारोबार पर पड़ा। पिछले तीन वर्षों से पर्यटकों की संख्या काफी कम रही।

अबुलाफिया बेकरी उम्मीद का दामन थामे हुए है। बिगड़े हालात में भी कुछ बनाने और बनने की इच्छा बरकरार है। जैसा सैद कहते हैं, "हाल में हुए संघर्षविराम (लेबनान) के बाद हालात में कुछ सुधार देखने को मिला है।"

उन्होंने क्षेत्र में स्थायी शांति की उम्मीद जताते हुए कहा कि मध्य-पूर्व में शांति लौटना सभी के लिए जरूरी है। उनके अनुसार, भोजन और संस्कृति लोगों को जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं और जाफा की यह बेकरी इसी भावना को आगे बढ़ा रही है।

--आईएएनएस

केआर/