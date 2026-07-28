ईरान के फंड से जहाजों को हुए नुकसान की भरपाई करेंगे: ट्रंप

वॉशिंगटन, 28 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका के नियंत्रण में मौजूद ईरान के फंड का इस्तेमाल संघर्ष के दौरान होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किया जाएगा।

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सोमवार को एयर फोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान ट्रंप ने यह घोषणा की। उन्होंने इस सुझाव को खारिज कर दिया कि अमेरिका अपनी सरकारी राशि से शिपिंग कंपनियों को मुआवजा देगा।

ट्रंप ने कहा, “नहीं, बिल्कुल नहीं। हम नुकसान की भरपाई के लिए ईरान के पैसे का इस्तेमाल करेंगे। दूसरे शब्दों में कहें तो, ईरान का वह पैसा जो हमारे नियंत्रण में है, उसी से उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई की जाएगी। यह अच्छा विचार है, है ना? बुरा नहीं है। आपको इसका श्रेय मिलना चाहिए।”

हालांकि, ट्रंप ने यह स्पष्ट नहीं किया कि अमेरिका के नियंत्रण में ईरान की कितनी राशि है, किन शिपिंग कंपनियों को मुआवजा मिलेगा और यह भुगतान किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा।

राष्ट्रपति ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य की स्थिति अब काफी बेहतर हो गई है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है।

ट्रंप ने कहा, “उनका पूरा तटीय इलाका तबाह हो चुका है। जलडमरूमध्य की स्थिति अब बहुत अच्छी है और हम इस समय बातचीत कर रहे हैं।”

उन्होंने दावा किया कि बातचीत जारी रहने के दौरान ईरान ने हमलों पर विराम लगाने का अनुरोध किया था। साथ ही उन्होंने संकेत दिया कि यदि कोई समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका दोबारा सैन्य कार्रवाई शुरू कर सकता है।

उन्होंने कहा, “मुझे लगता है कि किसी समझौते की अच्छी संभावना है। अगर ऐसा होता है तो अच्छा है। अगर नहीं हुआ तो हम वही करेंगे जो हम दो दिन पहले कर रहे थे।”

ट्रंप ने यह भी दावा किया कि भारी अमेरिकी सैन्य दबाव के बाद ईरान ने मध्यस्थों और सीधे संपर्क के जरिए बैठक का अनुरोध किया।

उन्होंने कहा, “वे मिलना चाहते हैं और हम मिल रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। समझौते की संभावना है। अगर हमने वह कार्रवाई नहीं की होती, तो वे हमसे बात भी नहीं कर रहे होते।”

ट्रंप ने ईरान के प्रति अपनी नीति की तुलना वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की कार्रवाई से भी की। उन्होंने कहा कि वेनेजुएला से प्राप्त धन से अमेरिका ने अपने खर्च की भरपाई की थी और ईरान के मामले में भी ऐसा ही होगा।

उन्होंने कहा, “हमने उस युद्ध की लागत कई गुना वसूल कर ली थी और ईरान के मामले में भी ऐसा ही होगा।”

जब उनसे पूछा गया कि वेनेजुएला से प्राप्त धन का उपयोग कहां किया जा रहा है, तो ट्रंप ने कहा कि वह “देश चलाने” में इस्तेमाल हो रहा है और कांग्रेस की मंजूरी मिलने पर उसे सेना के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

होर्मुज जलडमरूमध्य फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह खाड़ी क्षेत्र के देशों से कच्चे तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) के निर्यात का एक बेहद महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है। भारत जैसे ऊर्जा आयातक देशों के लिए भी यह मार्ग रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस