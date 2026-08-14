जापान में भारी बारिश और बाढ़ से 6 लोगों की मौत

टोक्यो, 14 अगस्त (आईएएनएस)। पूर्वी जापान में गुरुवार से शुक्रवार सुबह तक हुई भारी बारिश के कारण कम से कम छह लोगों की मौत हो गई और कई इलाकों में बाढ़ आ गई। खराब होते मौसम के बीच अधिकारियों के अलर्ट पर रहने के दौरान जापान की मौसम एजेंसी ने टोक्यो के पास चिबा प्रांत की एक-तिहाई से अधिक नगरपालिकाओं के लिए भारी बारिश की सबसे ऊंची 'लेवल 5' की चेतावनी जारी की।

जापान की क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, प्रशासन ने बताया कि इचिकावा में एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है। वहीं, साकुरा में पानी से भरी सड़क पर एक कार में फंसी 66 वर्षीय महिला की भी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि चिबा प्रीफेक्चर में पानी से भरी सड़क पर एक व्यक्ति बेसुध हालत में मिला और बाद में उसकी मौत की पुष्टि हुई। साथ ही, साकुरा में गिरे हुए मिले एक व्यक्ति की भी मौत हो गई। चिबा प्रीफेक्चरल पुलिस ने बाद में दो लोगों की मौत की पुष्टि की।

रिपोर्ट के मुताबिक, चिबा और टोक्यो के कई हिस्सों में बारिश की वजह से ट्रांसपोर्टेशन बाधित हुआ, जिससे यात्री सड़कों पर फंस गए। प्रीफेक्चर में एक सरकारी इमारत को फंसे हुए यात्रियों के लिए खोला गया था, जहां लगभग 1,800 लोग जमा हुए।

चिबा, इचिकावा और दूसरी नगरपालिकाओं के अधिकारियों ने लोगों से सुरक्षा उपाय करने को कहा, क्योंकि पूरे इलाके में बाढ़ आ गई थी और सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग गया था। जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने गुरुवार को चिबा और इचिहारा समेत इलाके की कई जगहों के लिए लेवल 5 की चेतावनी जारी की थी। हालांकि, शुक्रवार सुबह सभी चेतावनियों का स्तर कम कर दिया गया।

फायर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी के मुताबिक, चिबा और इबाराकी इलाकों में 4,00,000 से ज़्यादा लोगों के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश जारी किए गए थे।

एजेंसी ने बताया कि शुक्रवार सुबह 11 बजे (स्थानीय समय) तक चिबा इलाके में करीब 1,02,600 लोगों के लिए सुरक्षित जगहों पर जाने के आदेश लागू थे। क्योडो न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, कैबिनेट ऑफिस ने बताया कि चिबा, इबाराकी, सैतामा और गुन्मा इलाकों में 200 से अधिक राहत केंद्र बनाए गए थे।

टोक्यो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी होल्डिंग्स इंक की सब्सिडियरी के मुताबिक, एक समय पर चिबा इलाके में करीब 45,000 घरों में बिजली चली गई थी।

--आईएएनएस

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