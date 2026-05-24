हवाई में 6.0 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी का कोई खतरा नहीं, आफ्टरशॉक्स की संभावना बरकरार: यूएसजीएस

लॉस एंजिल्स: हवाई राज्य में किसी भी तरह की सुनामी का खतरा नहीं है। यह जानकारी अधिकारियों ने उस भूकंप के बाद दी है जिसकी तीव्रता 6.0 मापी गई थी। यह भूकंप हवाई के बिग आइलैंड पर होनाउनाउ-नापूपू से लगभग 12 किलोमीटर दक्षिण में आया था।

यह भूकंप शुक्रवार रात 9:46 बजे स्थानीय समय पर आया। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे (यूएसजीएस) के अनुसार इसका केंद्र 19.34 डिग्री उत्तर अक्षांश और 155.84 डिग्री पश्चिम देशांतर पर था, और इसकी गहराई लगभग 22.4 किलोमीटर थी।

यूएसजीएस ने बताया कि यह भूकंप हवाई के कई द्वीपों में महसूस किया गया, लेकिन इससे मौना लोआ या किलाउआ ज्वालामुखियों पर कोई असर नहीं दिखा है।

इसके बाद कुछ छोटे-छोटे आफ्टरशॉक्स भी आए हैं और आने वाले दिनों में और झटके आ सकते हैं, ऐसा यूएसजीएस ने कहा है।

हवाई में मध्यम स्तर के भूकंप आम बात हैं। पिछले 50 वर्षों में, इस बार आए भूकंप के आसपास 100 किलोमीटर के दायरे में 5.0 या उससे ज्यादा तीव्रता वाले 36 से अधिक भूकंप आ चुके हैं।

पैसिफिक सुनामी वार्निंग सेंटर ने इस भूकंप के बाद कोई सुनामी चेतावनी जारी नहीं की। हवाई काउंटी के मेयर किमो अलामेडा ने कहा कि यह भूकंप इतना बड़ा नहीं था कि हवाई द्वीप के लिए सुनामी पैदा कर सके।

अमेरिका में सुनामी अलर्ट चार तरह का होता है, जिसमें सुनामी इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, वॉच, एडवाइजरी और वॉर्निंग शामिल हैं।

एडवाइजरी का मतलब होता है कि ऐसी सुनामी आ सकती है जिससे तेज समुद्री धाराएं या ऊंची लहरें बन सकती हैं। ऐसे में लोगों को पानी से दूर रहने और समुद्र तटों या नदियों से दूर जाने की सलाह दी जाती है।

वॉर्निंग का मतलब होता है कि बड़ी सुनामी आने की संभावना है, जिससे जमीन के अंदर तक पानी घुस सकता है। ऐसे में लोगों को तुरंत ऊंची जगह या अंदर की तरफ चले जाना चाहिए।

--आईएएनएस

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