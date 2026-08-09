हीटवेव से निपटने के लिए दक्षिण कोरिया सतर्क, कमजोर वर्गों के लिए बढ़ाए सुरक्षा इंतजाम

सोल, 9 अगस्त (आईएएनएस)। दक्षिण कोरिया में हीटवेव के बीच रविवार को बाहर काम करने वाले कमजोर लोगों और जानवरों के लिए बेहतर सुरक्षा की मांग की गई, हालांकि वर्तमान समय में देशभर में सबसे गंभीर अलर्ट हटा दिए गए हैं, लेकिन सरकार लोगों की मदद के लिए पहल कर रही है।

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संबंधित मंत्रालयों और क्षेत्रीय अधिकारियों की एक मीटिंग में, सेंट्रल डिजास्टर एंड सेफ्टी काउंटरमेजर्स हेडक्वार्टर ने बहुत ज्यादा गर्मी से निपटने के लिए इमरजेंसी प्रोटोकॉल की समीक्षा की।

योनहाप न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, हेडक्वार्टर ने सभी इंटरएजेंसी रिस्पॉन्स यूनिट्स से ज्यादा जोखिम वाली आबादी जैसे कि प्रवासी मजदूरों और बुजुर्ग किसानों की सुरक्षा पर ध्यान देने को कहा।

इससे पहले हेडक्वार्टर के चीफ किम क्वांग-योंग ने सोल से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण में येसान काउंटी का दौरा किया, ताकि विदेशी मौसमी किसानों के काम करने के हालात का मुआयना किया जा सके और जानवरों पर गर्मी के असर की जांच की जा सके।

यह दौरा दक्षिण जिओला प्रांत के हेनाम और साउथ चुंगचियोंग प्रांत के होंगसियोंग में विदेशी मजदूरों की गर्मी से जुड़ी मौतों के बाद किया गया।

विदेशी श्रमिकों को भाषा की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे वे सुरक्षा के मामले में मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे में किम क्वांग-योंग ने फार्म मालिकों से अपने श्रमिकों के लिए काफी पानी, छाया और आराम देने को कहा।

अधिकारियों ने 18 भाषाओं में ट्रांसलेट किए गए हीट स्ट्रोक से बचाव के मैनुअल और अलग-अलग कूलिंग सप्लाई बांटी।

किम ने स्थानीय स्वाइन फार्म्स का भी दौरा किया ताकि उनके वेंटिलेशन और कूलिंग सिस्टम को चेक कर सकें। हेडक्वार्टर के मुताबिक सरकारी मंत्रालय ने अपने इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोटोकॉल को और बढ़ा दिया है।

इसके अलावा कृषि मंत्रालय ने अपने डिजास्टर सिचुएशन रूम को इमरजेंसी रेस्पॉन्स हेडक्वार्टर में अपग्रेड किया और खेतों में ड्रोन और गाड़ियों की पेट्रोलिंग बढ़ा दी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने खतरे में पड़े बुजुर्ग नागरिकों पर नजर रखने के लिए 24 घंटे की इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम बनाई।

श्रम मंत्रालय शुक्रवार तक गर्मी से ज्यादा प्रभावित काम की जगहों जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पर गहरी जांच करने और ज्यादा तापमान के दौरान काम को जरूरी तौर पर रोकने की योजना बना रही है।

रविवार को पूरे देश में सबसे ज्यादा गर्मी की चेतावनी हटा दी गई, हालांकि कुछ इलाकों में पारा अभी भी 35 डिग्री सेल्सियस के करीब था।

कोरिया डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन एजेंसी ने रविवार को गर्मी से जुड़ी बीमारियों के 203 और मामले बताए, जिससे कुल मामले 3,090 हो गए। रविवार को ऐसी बीमारियों से जुड़ी तीन और मौतें हुईं।

कोरिया मौसम विज्ञान प्रशासन ने अनुमान लगाया है कि आने वाले समय में देश के ज्यादातर हिस्सों में दिन का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा।

--आईएएनएस

केके/वीसी