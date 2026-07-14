लंदन, 14 जुलाई (आईएएनएस)। अमेरिकी सेना ने मंगलवार को सभी तटस्थ जहाजों को सलाह दी कि वे तुरंत ईरान के बंदरगाहों से निकल जाएं या अगर उनका अगला पड़ाव ईरान है तो वहां जाने की यात्रा रोक दें। यह जानकारी वीएचएफ रेडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर सामने आई।

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स‍िन्हुआ न्‍यूज की र‍िपोर्ट के अनुसार, होर्मुज स्‍ट्रेट के पास मौजूद एक व्यापारी जहाज के चालक दल के एक सदस्य ने स‍िन्हुआ को सार्वजनिक समुद्री रेडियो चैनल की रिकॉर्डिंग दी। इसमें अमेरिकी सेना आसपास मौजूद जहाजों को यह संदेश देती सुनाई दे रही है।

संदेश में कहा गया, "सभी तटस्थ जहाजों को सलाह दी जाती है कि वे तुरंत ईरानी बंदरगाहों से निकल जाएं और अगर उनका अगला गंतव्य ईरान है तो वहां जाने की यात्रा रोक दें।"

अमेरिकी सेना ने कहा कि नाकाबंदी लागू होने के बाद यह नियम सभी जहाजों पर लागू है, चाहे वे किसी भी देश के झंडे के तहत चल रहे हों या किसी भी तरह का सामान ले जा रहे हों।

रिकॉर्डिंग के मुताबिक, जो जहाज ईरान के किसी बंदरगाह की ओर जा रहे होंगे या वहां से निकल रहे होंगे, उन्हें रोका जा सकता है और जब्त भी किया जा सकता है।

संदेश में कहा गया कि अगर कोई जहाज मानवीय सहायता का सामान ले जा रहा है और उसे छूट चाहिए तो इसके लिए अमेरिकी सेना से पहले अनुमति लेनी होगी। साथ ही चेतावनी दी गई कि जो जहाज इस नाकाबंदी का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ बल प्रयोग किया जा सकता है।

अमेरिका के नेतृत्व वाले जॉइंट मैरिटाइम इन्फॉर्मेशन सेंटर ने सोमवार को कहा था कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) मंगलवार को रात 20:00 यूटीसी से ईरान के सभी बंदरगाहों और उसके पूरे तटीय इलाके पर समुद्री नाकाबंदी लागू करना शुरू करेगा।

स‍िन्हुआ को मिली एक दूसरी रेडियो रिकॉर्डिंग में अमेरिकी सेना ने कहा कि भले ही ईरान ने होर्मुज स्‍ट्रेट को बंद घोषित किया है, लेकिन अमेरिकी बल समुद्री रास्तों को खुला रखने और कानूनी व्यापार की सुरक्षा के लिए तैयार हैं। होर्मुज स्‍ट्रेट का दक्षिणी रास्ता अभी भी खुला है।

अमेरिका-ईरान समझौता ज्ञापन (एमओयू) के बाद से कारोबारी जहाज मुख्य रूप से होर्मुज स्‍ट्रेट के दो रास्तों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें एक उत्तरी रास्ता है, जो ईरान के नियंत्रण में है, और दूसरा दक्षिणी रास्ता, जो ओमान के समुद्री क्षेत्र के पास से गुजरता है। इस दक्षिणी रास्ते पर अमेरिकी सेना जहाजों को सुरक्षित आवाजाही में मदद देती है।

इससे पहले मंगलवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने 'एक्स' पर बताया कि उसने ईरान के खिलाफ पांच घंटे तक चले हमलों का एक दौर पूरा किया। इन हमलों में बुशेहर, चाबहार, जास्क, कोनारक, अबू मूसा और बंदर अब्बास में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी