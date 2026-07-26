तेहरान, 26 जुलाई (आईएएनएस)। होर्मुज स्‍ट्रेट में रव‍िवार को एक तेल टैंकर के फटने का मामला सामने आया। स्थानीय मीडिया की खबरों के मुत‍ाब‍िक टैंकर नौसैनिक बारूदी सुरंग से टकराने के बाद फट गया। बताया जा रहा है कि यह जहाज ईरान की ओर से तय किए गए समुद्री मार्ग से हटने के बाद उस सुरंग की चपेट में आया।

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ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी मेहर न्यूज के मुताबिक, शुरुआती रिपोर्टों में कहा गया है कि टैंकर ईरान की ओर से तय किए गए रास्ते से भटक गया था और सुरक्षित समुद्री यातायात मार्ग से बाहर के इलाके में पहुंच गया था। बताया गया क‍ि टैंकर को पहले ही चेतावनी दी गई थी।

होर्मुज स्‍ट्रेट फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी और अरब सागर से जोड़ता है। यह दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से खाड़ी क्षेत्र के बड़े तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) उत्पादक देशों से ऊर्जा का निर्यात पूरी दुनिया के बाजारों तक पहुंचता है।

यह धमाका पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य गतिविधियों और टकराव के बाद क्षेत्र में तनाव बढ़ा हुआ है।

इससे पहले दिन में, ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि होर्मुज स्‍ट्रेट में सुरक्षित समुद्री आवाजाही को लेकर ओमान और ईरान के बीच हुई बातचीत 'उपयोगी और आगे की दिशा तय करने वाली' रही। उन्होंने कहा कि बातचीत में कुछ प्रगति हुई है।

ईरान और ओमान ने तेहरान में कई दौर की तकनीकी बातचीत की, जिसमें होर्मुज स्‍ट्रेट से सुरक्षित जहाजों की आवाजाही के इंतजामों पर चर्चा हुई।

समाचार एजेंसी आईआरएनए के अनुसार, रविवार को पत्रकारों से बात करते हुए बाघेई ने बताया कि यह बातचीत शुक्रवार और शनिवार को उप विदेश मंत्री स्तर पर हुई। इसमें दोनों देशों के अधिकारों का सम्मान करते हुए सुरक्षित समुद्री यातायात सुनिश्चित करने के लिए आम सिद्धांतों और व्यावहारिक तरीकों पर चर्चा की गई।

उन्होंने बताया कि ओमान का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को ईरान से वापस लौट गया। हालांकि, दोनों देश तकनीकी और राजनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखेंगे।

जब उनसे होर्मुज स्‍ट्रेट में मौजूदा नौवहन स्थिति के बारे में पूछा गया, तो ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि जलमार्ग में समुद्री यातायात की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

इस बीच, अमेरिकी सेंट्रल कमांड (सेंटकॉम) ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। उसने बताया कि अमेरिकी बलों ने कई व्यापारिक जहाजों का रास्ता बदला, जांच के लिए कुछ जहाजों पर चढ़ाई की और एक ऐसे टैंकर को निष्क्रिय कर दिया, जिसने कथित तौर पर नाकाबंदी का उल्लंघन करने की कोशिश की थी।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में सेंटकॉम ने कहा, "ईरान के खिलाफ अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी पूरी तरह लागू है। 25 जुलाई तक सेंटकॉम ने नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे 12 व्यापारिक जहाजों का रास्ता बदला, नियमों का पालन न करने वाले दो जहाजों को निष्क्रिय किया और पूरी तरह से जांच सुनिश्चित करने के लिए दो जहाजों पर चढ़ाई की।"

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी