ग्लोबल साउथ की आवाज से लेकर फर्स्ट रेस्पॉन्डर तक, भारत ने बनाई नई पहचान : रणधीर जायसवाल

नई द‍िल्‍ली, 9 जून (आईएएनएस)। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। विदेश मंत्रालय का कहना है क‍ि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की वैश्विक साख और प्रभाव दोनों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्‍स' पर लिखा, ''पिछले 12 वर्षों में भारत की विदेश नीति में जबरदस्त बदलाव आया है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ब्रांड इंडिया और ग्लोबल स्टेज पर भारत की पहचान दोनों मजबूत हुई हैं।''

उन्‍होंने पोस्‍ट में आगे ल‍िखा, ''ग्लोबल साउथ की आवाज बनने से लेकर संकट के समय में फर्स्ट रेस्पॉन्डर बनने तक, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जैसी पहलों के जरिए क्लाइमेट एक्शन को बढ़ावा देने से लेकर बॉर्डर पार यूपीआई जैसे डिजिटल पब्लिक गुड्स को आगे बढ़ाने तक, भारत ने देश के हित को वैश्विक भलाई के साथ जोड़ा है।''

भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए मंगलवार को कहा कि विदेश मंत्रालय और भारत की विदेश नीति में पिछले 12 वर्षों में बदलाव आया है।

विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने एक्स पर लिखा, "12 साल पहले नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी। पिछले 'सेवा के 12 साल' में, विदेश मंत्रालय और भारत की विदेश नीति में बदलाव आया है। पासपोर्ट जारी करने और दस्तावेज के अटेस्टेशन को आम नागरिक के लिए एक आसान अनुभव बनाया गया है। विदेश में खुले दूतावासों और भारतीय समुदाय के लिए वेलफेयर फंड के ज्यादा इस्तेमाल के जरिए भारतीयों को पूरी मदद दी।"

विदेश मंत्री ने कहा, "विदेश में रहने वाले भारतीय स्टूडेंट्स के लिए कल्याणकारी उपाय शुरू किए। भारतीय संस्कृति का प्रचार-प्रसार किया और अन्य देशों में हमारी विरासत और परंपराओं के प्रति सम्मान और समझ को बढ़ावा दिया। विदेश में रहने और जाने वाले भारतीयों की जरूरतों को पूरा करने के लिए 44 दूतावास और कॉन्सुलेट खोले। भारतीय डिप्लोमेसी देश के लिए हर पल काम करती है। आज भारतीय ज्यादा विश्वास और गर्व के साथ विदेश यात्रा करते हैं।"

'विश्वकल्याण के 12 साल' पर भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर का एक इंटरव्यू भी आने वाला है। इस इंटरव्यू में विदेश मंत्री जयशंकर बीते 12 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में अंतरिक्ष अन्वेषण और ऊर्जा सुरक्षा से लेकर व्यापार, साइबर कैपेबिलिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति तक भारत में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुए बदलाव के बारे में गहरी चर्चा करेंगे।

--आईएएनएस

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