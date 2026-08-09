फिलीपींस में खराब मौसम ने मचाई तबाही, भारी बारिश और तूफान से 380,000 से ज्यादा लोग प्रभावित

मनीला, 9 अगस्त (आईएएनएस)। फिलीपींस के सरकारी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार को दक्षिण-पश्चिम मानसून के तेज होने और उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण फिलीपींस के आठ क्षेत्रों में 3,80,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं।

Read More

फिलीपींस न्यूज एजेंसी के मुताबिक, कम से कम 1,10,000 परिवार प्रभावित हुए और मरने वालों की संख्या अब भी छह ही है। इसके अलावा, सात लोग घायल हुए हैं। मौसम की गड़बड़ी से 148 घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, जिनमें 138 आंशिक और 10 पूरी तरह नष्ट हो गए हैं।

न्यूज एजेंसी सिन्हुआ ने आधिकारिक रिपोर्टों के हवाले से बताया कि दो मौतें भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन से, दो चट्टान खिसकने से और बाकी दो डूबने और करंट लगने से हुईं।

फिलीपींस की राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन परिषद ने कहा कि 86 राहत शिविर सक्रिय किए गए हैं, जहां 2,200 परिवार यानी 7,300 लोग रह रहे हैं। इसके अलावा 1,132 परिवार यानी 3,700 लोग राहत शिविरों के बाहर रुके हुए हैं।

रविवार को राज्य के मौसम विभाग ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून फिलीपींस के बड़े हिस्सों में भारी बारिश होती रहेगी। इनमें मेट्रो मनीला और लुजोन के कई प्रांत शामिल हैं।

फिलीपीन एटमॉस्फेरिक, जियोफिजिकल एंड एस्ट्रोनॉमिकल सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन (पीएजीएएसए) ने इलोकोस सुर, ला यूनियन, अबरा, बेंगुएट, जाम्बलेस, बाटान और ऑक्सिडेंटल मिंडोरो जैसे इलाकों में हल्की से तेज बारिश होने पर अचानक बाढ़ या भूस्खलन की चेतावनी दी है। विसाया और मिंडानाओ के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश और आंधी-तूफान आने की उम्मीद है।

पीएजीएएसए ने यह भी बताया कि डॉल्फिन तूफान दक्षिण-पश्चिम मानसून को मजबूत कर रहा है, जिससे उत्तरी लूजोन के पास समुद्र में बहुत ज्यादा तूफान आने की उम्मीद है।

इस बीच, रविवार को स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिलीपींस की राजधानी मेट्रो मनीला में कई शॉपिंग मॉल ने उन लोगों के लिए खास वेटिंग एरिया खोले हैं जो तेज दक्षिण-पश्चिम मॉनसून की वजह से भारी बारिश और बाढ़ से बेघर हुए हैं।

फिलीपींस के सबसे बड़े समूहों में से एक, एसएम ग्रुप द्वारा चलाए जा रहे ये मॉल प्रभावित लोगों को मुफ्त वाईफाई, टॉयलेट, चार्जिंग स्टेशन और हेल्प डेस्क दे रहे हैं। शनिवार रात से इन मॉल में मुफ्त ओवरनाइट पार्किंग भी उपलब्ध है।

जिन लोगों को कुछ समय के लिए रहने की जगह चाहिए, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पास के मॉल में जाने की सलाह दी गई। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अलर्ट रहने और जरूरी सावधानी बरतने को कहा क्योंकि बारिश और बाढ़ जारी है।

मेट्रो मनीला, एशिया के सबसे बड़े शहरों में से एक है, जो हर साल बारिश के मौसम में लंबे समय से शहरी बाढ़ से प्रभावित होता है।

--आईएएनएस

केके/एएस