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अन्तरराष्ट्रीय

फिलीपींस में बाढ़ के बाद संक्रमण रोग का खतरा बढ़ा, स्वास्थ्य अधिकारियों ने जारी किया अलर्ट

The HawkT
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(Updated )
Philippines

मनीला, 12 अगस्त (आईएएनएस)। उत्तरी फिलीपींस में भारी बारिश के कारण आई बाढ़ के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने जलजनित और बारिश के मौसम में फैलने वाली बीमारियों को लेकर अलर्ट जारी किया है। इलोकोस क्षेत्र में दक्षिण-पश्चिमी मानसून के कारण लगातार बारिश और बाढ़ की स्थिति बनी हुई है।

स्थानीय मीडिया के अनुसार, इलोकोस क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्र ने लोगों से बाढ़ के बीच स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग (डीओएच) की इलोकोस क्षेत्रीय निदेशक डॉ. हेलेन डी. टोबियास ने लोगों को लेप्टोस्पायरोसिस, डेंगू और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए सतर्क रहने को कहा है।

उन्होंने बताया कि बाढ़ का पानी जानवरों के मूत्र से दूषित होने पर लेप्टोस्पायरोसिस संक्रमण का कारण बन सकता है। बाढ़ के पानी में उतरने वाले लोगों को शरीर के संपर्क में आए हिस्सों को साबुन और साफ पानी से अच्छी तरह धोने तथा किसी तरह के लक्षण दिखाई देने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता लेने की सलाह दी गई है।

बारिश और बाढ़ के बीच फिलीपींस के बिजली क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ गया है। बुधवार को देश के मध्य और दक्षिणी हिस्सों में बिजली ग्रिड के लिए रेड और येलो अलर्ट जारी किए गए। कई बिजली संयंत्रों के बंद रहने के कारण उपलब्ध बिजली क्षमता और मांग के बीच अंतर बढ़ गया है।

मध्य फिलीपींस के विसायस द्वीप समूह में बिजली आपूर्ति की स्थिति विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। कई कोयला आधारित बिजली संयंत्रों के बंद रहने से उपलब्ध क्षमता घट गई है। नेशनल ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ द फिलीपींस (एनजीसीपी) के अनुसार, अगस्त में विसायस क्षेत्र के छह बिजली संयंत्र जबरन बंद रहे हैं, जबकि 20 से अधिक अन्य संयंत्र 2021 से ही उपलब्ध नहीं हैं।

विसायस ग्रिड में बुधवार को रेड अलर्ट लागू किया गया। यहां उपलब्ध बिजली क्षमता करीब 2,153 मेगावाट है, जबकि अधिकतम मांग 2,394 मेगावाट तक पहुंचने का अनुमान है।

दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ क्षेत्र में भी बिजली आपूर्ति पर दबाव है। अगस्त में नौ बिजली संयंत्र जबरन बंद हैं, जबकि 11 संयंत्र 2024 से उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा नौ अन्य संयंत्र कम क्षमता पर संचालित हो रहे हैं। क्षेत्र में करीब 2,779 मेगावाट बिजली उपलब्ध है, जबकि अधिकतम मांग लगभग 2,689 मेगावाट रहने का अनुमान है।

इस बीच, उष्णकटिबंधीय तूफानों लुइस और मायमाय तथा तेज दक्षिण-पश्चिमी मानसून से प्रभावित इलाकों में फिलीपींस नेशनल पुलिस (पीएनपी) ने राहत एवं पुनर्वास प्रयास तेज कर दिए हैं।

पीएनपी ने प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस इकाइयों को सतर्क रहने और स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर काम करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बाढ़ और तूफान से प्रभावित समुदायों में सामान्य गतिविधियां जल्द बहाल की जा सकें।

पुलिस के अनुसार, मंगलवार दोपहर तक खराब मौसम से जुड़ी घटनाओं में 26 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें 25 नागरिक और एक पुलिस अधिकारी शामिल हैं।

पीएनपी प्रमुख जनरल जोस मेलेंसियो नार्तातेज जूनियर ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी खोज एवं बचाव अभियान तक सीमित नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रभावित समुदायों के सामान्य स्थिति में लौटने तक पुलिस रिकवरी फेज में भी सक्रिय रूप से जुड़ी रहेगी।

--आईएएनएस

केआर/