एनपीसी की स्थायी समिति के उप-अध्यक्ष खामेनेई के अंतिम संस्कार में शामिल हुए

बीजिंग, 4 जुलाई (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय जन प्रतिनिधि सभा (एनपीसी) की स्थायी समिति के उप-अध्यक्ष हे वेई ने 2 से 3 जुलाई तक चीनी पक्ष की ओर से तेहरान जाकर ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली हुसैनी खामेनेई के अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया। इस दौरान ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन और संसद अध्यक्ष कलीबाफ ने उनसे मुलाकात की।

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हे वेई ने ईरानी सरकार और जनता को चीन की ओर से खामेनेई की मौत पर गहरी संवेदना और ईमानदारीपूर्ण सांत्वना व्यक्त की, और आशा जताई कि सर्वोच्च नेता मुजतबा के नेतृत्व में ईरान जल्द से जल्द सुरक्षा, स्थिरता और विकास को पुनः प्राप्त करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि 55 वर्षों से चीन-ईरान संबंधों का निरंतर स्वस्थ विकास हो रहा है, चीन का चीन-ईरान व्यापक रणनीतिक साझेदारी संबंध विकसित करने का दृढ़ संकल्प अटल है, और चीन ईरान के साथ मिलकर द्विपक्षीय संबंधों को स्थिर और दूरगामी रूप से आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहता है।

क्षेत्रीय स्थिति के संबंध में, हे वेई ने ईरान-अमेरिका द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि दोनों पक्ष मौजूदा परिणामों को लागू करेंगे, युद्धविराम बनाए रखेंगे, तार्किक और व्यावहारिक बने रहेंगे तथा वार्ता की गति को मजबूत करेंगे। चीन यह भी आशा करता है कि होर्मुज जलडमरूमध्य मुद्दे का उचित समाधान हो सकेगा और क्षेत्रीय देश सौहार्दपूर्ण ढंग से सह-अस्तित्व बनाए रखेंगे।

ईरानी नेताओं ने चीनी पक्ष द्वारा उच्च-स्तरीय प्रतिनिधि भेजकर अंतिम संस्कार में भाग लेने के लिए आभार व्यक्त किया, चीन के लंबे समय से दिए गए मूल्यवान समर्थन की सराहना की, और राष्ट्राध्यक्ष शी चिनफिंग द्वारा प्रस्तावित चार वैश्विक पहलों की प्रशंसा और समर्थन किया।

उन्होंने कहा कि ईरान चीन के साथ समन्वय बढ़ाकर द्विपक्षीय संबंधों को नए स्तर पर ले जाना चाहता है। ईरान राजनीतिक और कूटनीतिक माध्यमों से तनाव कम करना जारी रखेगा, अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार होर्मुज जलडमरूमध्य मुद्दे का उचित समाधान करेगा और पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

--आईएएनएस

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