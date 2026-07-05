एआई गवर्नेंस पर यूएन ग्लोबल डायलॉग में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह, भारत का करेंगे प्रतिनिधित्व

नई दिल्ली, 5 जुलाई (आईएएनएस)। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में एआई गवर्नेंस पर पहला यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल डायलॉग आयोजित किया जा रहा है। इस मौके पर केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह 6-7 जुलाई को इस डायलॉग में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

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विदेश मंत्रालय की ओर से जारी बयान के अनुसार, एआई गवर्नेंस पर ग्लोबल डायलॉग एक यूनिवर्सल, मल्टी-स्टेकहोल्डर यूएन फोरम है जिसे जनरल असेंबली रेजोल्यूशन 79/325 के तहत बनाया गया। यह सितंबर 2024 में पैक्ट ऑफ द फ्यूचर के हिस्से के तौर पर अपनाए गए ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट के बाद हुआ है।

विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि यह डायलॉग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटरनेशनल गवर्नेंस को इस तरह से आगे बढ़ाने का मौका देता है जो अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और मल्टी-स्टेकहोल्डर कोशिशों को पूरा करे।

विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "एआई पर स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल के साथ, जो वैज्ञानिक समझ, पारदर्शिता, उत्तकदायित्व और मजबूत इंसानी निगरानी को बढ़ावा देता है, यह बातचीत, खासकर विकासशील देशों में, एआई सिस्टम को सतत विकास की दिशा में ले जाने के लिए कैपेसिटी बनाने में मदद करेगी। अगस्त 2025 में अपनाए गए टर्म्स ऑफ रेफरेंस और तौर-तरीकों के हिसाब से, सह-अध्यक्ष ने कई स्टेकहोल्डर से सुझाव भी लिए थे, जिसमें फरवरी 2026 में नई दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान हुआ एक इन-पर्सन कंसल्टेशन भी शामिल है।"

जिनेवा में आयोजित होने वाले एआई पर वैश्विक संवाद (एआई पर ग्लोबल डायलॉग) के दौरान एआई पर स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक पैनल (आईआईएसपीए) की वार्षिक रिपोर्ट पेश की जाएगी। यह रिपोर्ट एआई की क्षमताओं, उससे जुड़ी उभरती संभावनाओं और संभावित जोखिमों का पहला स्वतंत्र वैज्ञानिक आकलन प्रदान करती है।

इस संवाद में चार क्लस्टर्स पर थीम पर चर्चा होगी, जिसमें एआई के सामाजिक और आर्थिक प्रभाव, एआई के बीच की खाई को पाटना, सुरक्षित और भरोसेमंद एआई और एआई के संदर्भ में मानवाधिकार शामिल होंगे।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) की अध्यक्ष एनालेना बैरबॉक ने संयुक्त राष्ट्र में अल साल्वाडोर की प्रतिनिधि एग्रीसेल्डा लोपेज और संयुक्त राष्ट्र में एस्टोनिया की स्थायी प्रतिनिधि रीन टैमसार को 2026 एआई डायलॉग का सह-अध्यक्ष नियुक्त किया है।

यूएन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक, एआई गवर्नेंस पर ग्लोबल डायलॉग का पहला सत्र 6-7 जुलाई को जिनेवा में होगा। दूसरा सत्र मई 2027 में न्यूयॉर्क में होने वाला है।

--आईएएनएस

केके/पीएम