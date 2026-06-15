डोनाल्ड ट्रंप-मैक्रों की अहम मुलाकात, ईरान डील और तेल कीमतों पर हुई चर्चा

वाश‍िंगटन, 15 जून (आईएएनएस)। जी-7 समिट से पहले फ्रांस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के बीच अहम बातचीत हुई। इस दौरा ईरान डील, तेल की कीमतों और कई वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई।

Read More

व्हाइट हाउस के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस में होने वाले जी-7 समिट से पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ ईरान डील, तेल की कीमतों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की।

व्हाइट हाउस के अनुसार, फ्रांस में राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा, "इमैनुएल मेरे खास दोस्त रहे हैं। हमारा रिश्ता बहुत शानदार रहा है। हमने कई समझौतों पर साथ काम किया है।''

ट्रंप ने कहा क‍ि होर्मुज स्ट्रेट पहले ही आंशिक रूप से खुल चुका है। अब जहाज बाहर जाने लगे हैं। शुक्रवार तक यह पूरी तरह से खुल जाएगा।

ट्रंप ने कहा कि इस समझौते के अच्छे नतीजे पहले से दिखने लगे हैं और होर्मुज स्‍ट्रेट से व्यापारिक जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू हो गई है। यह दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक है। समझौता पूरी तरह साइन हो चुका है, और होर्मुज स्‍ट्रेट आंशिक रूप से खुल गया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्रांस में ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) समिट में पहुंचे हैं। फ्रांस के एवियन शहर में हुए जी7 शिखर सम्मेलन के दौरान दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान ट्रंप और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने सोमवार को ईरान के साथ हुए एक नए समझौते को मध्य पूर्व में तनाव कम करने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया।

मैक्रों ने बैठक की शुरुआत में कहा, “मुझे लगता है कि ईरान के साथ एक शांति समझौता एक बहुत अहम समझौता है। यह पहले परमाणु मुद्दे को हल करेगा, और यह पूरी दुनिया के लिए शांति के लिए बहुत जरूरी है।”

उन्होंने कहा कि यह समझौता क्षेत्र में स्थिरता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इससे लेबनान में शांति की कोशिशों को भी मदद मिल सकती है। यह लेबनान में शांति लाएगा और हम अपना उचित योगदान देने के लिए तैयार हैं और अंतरराष्ट्रीय समुदाय के साथ मिलकर इस समझौते का समर्थन करेंगे।

--आईएएनएस

एवाई/डीकेपी