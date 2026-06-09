डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने महंगाई और ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप पर निशाना साधा

वॉशिंगटन, 9 जून (आईएएनएस)। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में डेमोक्रेटिक नेता हकीम जेफरीज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर आरोप लगाया कि वह अमेरिका में जीवन यापन की लागत बढ़ा रहा है, हेल्थकेयर का प्रभावी प्रबंधन नहीं कर रहा है और अमेरिका को ईरान के साथ एक ऐसी लापरवाही भरी और महंगी जंग की ओर धकेल रहा है, जिसे टाला जा सकता था।

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कैपिटल हिल में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेफरीज ने कहा कि जब हाउस डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन बजट रिकॉन्सिलिएशन पैकेज का विरोध करने की तैयारी कर रहे हैं, तब उनके लिए 'किफायती जीवन' (अफोर्डेबिलिटी) सबसे अहम मुद्दा बना रहेगा।

जेफरीज ने कहा, "इस कांग्रेस की शुरुआत से ही हाउस डेमोक्रेट्स ने स्पष्ट कर दिया था कि अमेरिका में जीवन-यापन की लागत बहुत अधिक है और डोनाल्ड ट्रंप ने वादा किया था कि वह पहले ही दिन से खर्च कम करेंगे। लेकिन खर्च कम नहीं हुआ, बल्कि बढ़ा है।"

उन्होंने किराने का सामान, घर, हेल्थकेयर और यूटिलिटी (बिजली-पानी आदि) की बढ़ती कीमतों का ज़िक्र करते हुए कहा कि कई कामकाजी परिवारों के लिए "अमेरिका बहुत महंगा हो गया है"।

जेफरीज ने घरेलू खर्च बढ़ने के लिए ट्रंप की टैरिफ नीतियों को भी जिम्मेदार ठहराया और रिपब्लिकन हेल्थकेयर नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि इनकी वजह से हेल्थ इंश्योरेंस की लागत बढ़ गई है।

उन्होंने कहा, "ट्रंप के टैरिफ की वजह से आम अमेरिकियों का सालाना खर्च हजारों डॉलर बढ़ गया है। ईरान में अपनी मर्जी से शुरू की गई डोनाल्ड ट्रंप की गैर-जिम्मेदाराना और महंगी जंग की वजह से गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं।"

डेमोक्रेटिक नेता ने कहा कि हाउस डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन रिकॉन्सिलिएशन बिल का "पूरी तरह से विरोध" करेंगे। उन्होंने कहा कि करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल लागत कम करने के लिए किया जाना चाहिए, न कि इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट को "70 अरब डॉलर का एक और ब्लैंक चेक" देने के लिए।

जेफरीज ने बिल पुल्टे को नेशनल इंटेलिजेंस का एक्टिंग डायरेक्टर बनाने के ट्रंप के फैसले की भी कड़ी आलोचना की। उन्होंने पुल्टे को "एक राजनीतिक चमचा, एक बुरा मजाकिया आदमी" कहा और कहा कि "वे फ़ेडरल सरकार में किसी भी पद पर काम करने के लिए बिल्कुल भी काबिल नहीं हैं।"

जब उनसे पूछा गया कि अगर पुल्टे इस पद पर बने रहते हैं तो क्या डेमोक्रेट्स विदेशी निगरानी से जुड़े अहम अधिकारों को बढ़ाने का समर्थन कर सकते हैं, तो जेफरीज ने एक शब्द में जवाब दिया, "नहीं।"

प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जेफरीज ने बार-बार कहा कि रिपब्लिकन वोटरों की चिंताओं को दूर करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने हाउस रिपब्लिकन पर आरोप लगाया कि वे "डोनाल्ड ट्रंप के चरम एजेंडे के लिए बस लापरवाह रबर स्टैम्प" हैं और भविष्यवाणी की कि वे "नवंबर में अपना बहुमत खोने की कगार पर हैं।"

जेफरीज ने कहा कि भविष्य का डेमोक्रेटिक शासन एजेंडा किफायती जीवन और हेल्थकेयर पर केंद्रित होगा। उन्होंने कहा, "यह जीवन यापन की बढ़ती लागत को कम करने पर बहुत अधिक ध्यान केंद्रित करेगा और निश्चित रूप से इसके हिस्से के तौर पर हमारे खराब हेल्थकेयर सिस्टम को ठीक करने पर भी।"

जेफरीज ने न्यूयॉर्क निक्स के एक मैच में ट्रंप के संभावित शामिल होने की चर्चा को भी खारिज किया। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा, "मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप निक्स के इतने बड़े प्रशंसक हैं।" उन्होंने संकेत दिया कि राष्ट्रपति एनबीए फाइनल के साथ खुद को जोड़कर लोगों का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे।

--आईएएनएस

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