डेलावेयर के गवर्नर मैथ्यू ने योग की भारतीय विरासत को दी मान्यता, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर कार्यक्रम का हुआ आयोजन

वाशिंगटन, 21 जून (आईएएनएस)। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' की कड़ी में अब अमेरिका का डेलावेयर राज्य भी शामिल हो गया है। राज्य के गवर्नर मैथ्यू मेयर ने 21 जून 2026 को आधिकारिक रूप से अपने प्रांत में 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' मनाने का घोषणापत्र जारी किया है। इस कदम के जरिए उन्होंने भारत की इस प्राचीन पद्धति को स्थानीय स्तर पर विशेष सम्मान दिया है।

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गवर्नर कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक घोषणापत्र में गवर्नर मेयर ने योग की सराहना करते हुए इसे "भारत की 5,000 वर्ष पुरानी प्राचीन विधा बताया है, जो मानव के समग्र स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए मन, शरीर और आत्मा को एक सूत्र में पिरोती है।"

घोषणा में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए योग के फायदों पर जोर दिया गया। इसमें कहा गया, “योग का अभ्यास शारीरिक ताकत, लचीलापन, मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक संतुलन को बढ़ाती है, जो तनाव को मैनेज करने और सामुदायिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कीमती साधन देता है।”

गवर्नर ने यह भी कहा कि “संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के तौर पर मान्य है ताकि योग करने के कई फायदों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाई जा सके।”

इस घोषणा में डेलावेयर में भारतीय अमेरिकी समुदाय की इस दिन को मनाने की कोशिशों को मान्यता दी गई।

इसमें कहा गया कि भारतीय-अमेरिकी समुदाय डेलावेयर, न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यदूत के साथ मिलकर, वेलनेस, शांति और एकता को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय कार्यक्रम आयोजित कर रही है।

मेयर ने औपचारिक रूप से 21 जून को डेलावेयर में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया और लोगों को स्वस्थ जीवनशैली के लिए इसे करने के लिए प्रोत्साहित किया।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस हर साल दुनिया भर में मनाया जाता है। इसे 2014 में भारत के एक प्रस्ताव के बाद संयुक्त राष्ट्र ने शुरू किया था।

पूरे संयुक्त राष्ट्र में, भारतीय डिप्लोमैटिक मिशन और भारतीय-अमेरिकी संगठन सार्वजनिक जगहों और कम्युनिटी सेंटर्स में योग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। यह वार्षिक कार्यक्रम भारत की सांस्कृतिक विरासत और स्वास्थ्य में इसके योगदान का सबसे ज्यादा दिखने वाला वैश्विक समारोह बन गया है।

--आईएएनएस

केके/एएस