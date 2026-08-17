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अन्तरराष्ट्रीय

घुसपैठ करने वाले 31 चीनी नागरिकों को दक्षिण कोरिया ने पकड़ा

The HawkT
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सोल, 17 अगस्त (आईएएनएस)। साउथ कोरियन कोस्ट गार्ड ने चीनी घुसपैठ को लेकर एक आंकड़ा पेश किया। बताया कि पिछले आठ सालों में चीन से घुसपैठ कर दक्षिण कोरिया के ताइआन प्रांत पहुंचे 30 से ज्यादा चीनी नागरिकों को पकड़ने में उन्होंने कामयाबी हासिल की है।

सोमवार को कोस्ट गार्ड ने बताया कि सितंबर 2019 से इस साल मई तक, 31 चीनी नागरिकों को गैर कानूनी तरीके से ताइआन काउंटी में जल मार्ग से प्रवेश करते पकड़ा गया। काउंटी (जैसे जिला), सोल से 100 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी पर दक्षिण पश्चिम में स्थित है।

अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2019 में तीन चीनी नागरिक रबर बोट पर सवार होकर ताइआन तट के पास पहुंचने पर पकड़े गए थे। वहीं, पिछले साल आठ और लोगों को 4.3 मीटर लंबी बोट पर सवार होकर काउंटी पहुंचने पर पकड़ा गया था।

योनहाप न्यूज एजेंसी ने कोस्ट गार्ड के हवाले से बताया कि ताजा घटना इसी साल 25 मई की है। शख्स डोंग गुआंगपिंग नाम का एक अपराधी किस्म का शख्स डोंग समुद्र मार्ग से देश में घुसा तो तुरंत पकड़ लिया गया।

डोंग, चीन का सजायाफ्ता मुजरिम था। उसे बाद में दक्षिण कोरिया छोड़ने की इजाजत मिल गई थी। डोंग को लेकर एक खबर न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छापी थी। बताया कि वह इस साल जून में कनाडा आया था।

कोस्ट गार्ड ने कहा कि 31 में से 25 लोग ऐसे थे जो पहले दक्षिण कोरिया में काम कर चुके थे।

अधिकारियों ने कहा कि ज्यादातर लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था, लेकिन फिर वो गैर-कानूनी तरीके से घुस गए। जांच हुई तो पता चला कि उनके पास कानूनी तरीके से प्रवेश करने के दस्तावेज नहीं थे, इसलिए गलत तरीका अपनाया।

कोस्ट गार्ड अधिकारियों के मुताबिक, ज्यादातर गैर-कानूनी एंट्री की कोशिशें अप्रैल और मई या सितंबर और अक्टूबर के बीच हुईं, जब समुद्र में ज्यादा हलचल नहीं होती और इस वजह से पानी में नेविगेट करना आसान हो जाता है।

--आईएएनएस

केआर/