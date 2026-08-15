चीन के थ्येनचिन शहर में सीएमजी फिल्म कल्चर कार्निवल आयोजित

बीजिंग, 15 अगस्त (आईएएनएस)। चीनी राष्ट्रीय फिल्म प्रशासन के मार्गदर्शन में चाइना मीडिया ग्रुप (सीएमजी) तथा थ्येनचिन नगर की स्थानीय सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित "सीएमजी फिल्म कल्चर कार्निवल - थ्येनचिन स्पेशल" का शुभारंभ 14 अगस्त को चीन के थ्येनचिन शहर में हुआ।

"2026 फिल्म अर्थव्यवस्था संवर्धन वर्ष" को एक अवसर के रूप में लेते हुए, इस आयोजन ने "फिल्म+" अर्थव्यवस्था के इर्द-गिर्द कई नवोन्मेषी गतिविधियों की शुरुआत की, जिससे सभी के आनंद लेने के लिए एक गहन फिल्म संस्कृति कार्यक्रम का निर्माण होगा, उपभोग क्षमता को और अधिक उजागर किया जाएगा, उपभोग उन्नयन को बढ़ावा दिया जाएगा और आर्थिक और सामाजिक विकास को सशक्त बनाया जाएगा।

इस आयोजन के दौरान, थ्येनचिन उपभोग को बढ़ावा देने वाली कई गतिविधियों की शुरुआत करेगा, जिनमें फिल्म टिकट से जुड़े छूट कार्यक्रम और दिल को छू लेने वाली सार्वजनिक सेवाएं शामिल हैं। साथ ही थ्येनचिन के सांस्कृतिक और पर्यटन से संबंधित थीम मार्गों का अनावरण भी करेगा। संस्कृति, वाणिज्य और पर्यटन को एकीकृत करने वाले समृद्ध नए उपभोग परिदृश्यों का निर्माण किया जाएगा।

ठीक उसी दिन में "सीएमजी फिल्म कल्चर कार्निवल - थ्येनचिन स्पेशल" मेला चिनवान प्लाजा और बिनहाई कल्चरल सेंटर में खुला। यह मेला सात दिनों तक चलेगा।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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