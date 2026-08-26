चीन के एनईवी उद्योग का आकार 1 करोड़ से अधिक

बीजिंग, 26 अगस्त (आईएएनएस)। चीन 15वीं पंचवर्षीय योजना (2026 से 2030) के दौरान वाहन गुणवत्ता और ऑटोनॉमस ड्राइविंग की सुरक्षा जैसे प्रमुख मुद्दों के समाधान में तेजी लाएगा। इसके लिए 'स्मार्ट कनेक्टेड एनईवी उद्योग के विकास की 15वीं पंचवर्षीय योजना' तैयार की गई है, जिसमें उद्योग के उच्च गुणवत्ता वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय शामिल हैं।

यह जानकारी चीनी राज्य परिषद के सूचना कार्यालय द्वारा बुधवार सुबह आयोजित '15वीं पंचवर्षीय योजना की शुरुआत' विषय पर एक संवाददाता सम्मेलन में दी गई है।

बताया गया है कि 14वीं पंचवर्षीय योजना (2021 से 2025) के दौरान चीन के नव ऊर्जा वाहन (एनईवी) उद्योग का आकार 10 लाख के स्तर से बढ़कर 1 करोड़ से अधिक हो गया। इस दौरान वार्षिक बिक्री 13 लाख 67 हजार से बढ़कर 1 करोड़ 64 लाख 90 हजार हो गई। कुल नई कारों की बिक्री में एनईवी की हिस्सेदारी भी 5.4 प्रतिशत से बढ़कर 47.9 प्रतिशत हो गई।

इसी के साथ, उद्योग से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन तेजी से मजबूत हुई है। एनईवी, पावर बैटरी और प्रमुख कच्चा माल के वैश्विक उत्पादन में चीन की हिस्सेदारी 70 प्रतिशत से अधिक हो गई है। इसके अलावा, चीन में बने एनईवी का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव भी लगातार बढ़ रहा है और इनके उत्पाद 100 से अधिक देशों और क्षेत्रों में निर्यात किए जा रहे हैं।

15वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान चीन एनईवी उत्पादों की गुणवत्ता और आपूर्ति में सुधार पर जोर देगा। साथ ही, स्मार्ट कनेक्टेड वाहनों से जुड़ी पायलट परियोजनाओं को सावधानीपूर्वक आगे बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा, उपभोक्ताओं के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए चार्जिंग और अन्य सहायक बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बनाया जाएगा।

इस दिशा में उद्योग एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उप मंत्री शिन क्वोपिन ने कहा कि चीन उद्योग के नियमन और प्रबंधन की व्यवस्था को बेहतर करेगा। साथ ही, उत्पादों की गुणवत्ता की जांच मजबूत की जाएगी, उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा की जाएगी और उद्योग में प्रतिस्पर्धा को व्यवस्थित किया जाएगा। इसके अलावा, चीन द्विपक्षीय और बहुपक्षीय माध्यमों से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा।

अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बीच बेहतर तालमेल बनाने, सीमा पार लॉजिस्टिक्स और निवेश को समर्थन देने तथा वैश्विक ऑटो उद्योग में हो रहे बदलावों में योगदान देने के लिए भी प्रयास किए जाएंगे।

(साभार- चाइना मीडिया ग्रुप, पेइचिंग)

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